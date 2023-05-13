После взрывов в Луганске пропагандисты готовятся к ударам по Ростову

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин в панике из-за ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow по Луганску. Красноречивая реакция Гиркина появилась в его Telegram-канале. Сначала он поделился новостью о том, что вчерашнюю "бавовну" в Луганске устроили дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников

Прогноз террориста на будущее не очень оптимистичен для россиян. По его убеждению, украинцы будут применять теперь все вооружение, которое накопили в своем арсенале.

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"Ростов на очереди. И не только Ростов", — лаконично написал Игорь Гиркин.

Отметим, Украина не подтвердила причастность ВСУ к взрывам в Луганске, как и не подтвердила возможное применение. Но сами россияне уверены, что крылатые ракеты большого радиуса действия Storm Shadow уже прошли боевое крещение на фронте. Оккупанты утверждают, что ВСУ минимум дважды применили их для ударов по Луганску.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина получит от Германии самый большой пакет военной помощи с начала войны. перечень нового вооружения достаточно длинный. Украина получит еще 20 бронетранспортеров Marder и 30 танков Leopard 1. Кроме того, ожидается поставка 18 колесных гаубиц, которую уже анонсировали на конец 2022 года. Также федеральное правительство планирует поставить еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.

Ранее "Комментарии" писали – после падения вертолетов и самолета в Брянской принялись искать "диверсантов".



