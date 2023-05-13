Пригожин заявил о "драпающих толпах военнослужащих российской армии"

Сегодня вечером главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на критику в свой адрес депутата Госдумы Соболева, заявил, что вокруг Бахмута (на флангах "Вагнера") началось паническое массовое бегство военнослужащих Министерства обороны РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Пригожин

Члена комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев сказал, что представители ЧВК "Вагнер" не имеют права критиковать руководство Минобороны РФ за недостаточные поставки снарядов. В ответ Пригожин пригласил Соболева в Бахмут и сообщил, что с позиций массово бежит российская армия.



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"Ему надо поехать в сторону Бахмута и остановить собственным примером драпающие войска, которые, кстати, сегодня бросили еще один один значимый кусок территории, — заявил Пригожин Соболеву. — И поэтому рассказ про "тактические отходы" не что иное, как бегство, драпанье, тотальная трусость и то, что ляжет позором на историю нашей страны на многие годы. Поэтому — вперед, автомат в руки! Заодно возьмите с собой руководство Минобороны, которое должно участвовать в том, чтобы остановить эти драпающие колонны, которые с позором уходят с тех территорий, которые непрофессиональные ЧВК "Вагнер" кровью и телами своих товарищей эти территории брали".

При этом Пригожин фактически заявил, что "Вагнер" выполняет роль так называемых заградотрядов, не давая армии РФ отступить:

"Боеприпасы мы тратим в том числе на то, чтобы остановит драпающие толпы военнослужащих российской армии", — заявил дословно Пригожин.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр о ситуации под Бахмутом заявила так:

"В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично. По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен", — заявила она.

Тем временем, США выступили против действий союзника России.

А Путин потребовал остановить бегство россиян от войны.





