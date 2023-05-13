logo

BTC/USD

26916.82

ETH/USD

1802.86

LTC/USD

80.72

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пригожин заявил о "драпающих толпах военнослужащих российской армии"
commentss НОВОСТИ Все новости

Пригожин заявил о "драпающих толпах военнослужащих российской армии"

Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что военные армии РФ бегут з позиций вокруг Бахмута "колоннами"

13 мая 2023, 22:59
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Сегодня вечером главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на критику в свой адрес депутата Госдумы Соболева, заявил, что вокруг Бахмута (на флангах "Вагнера") началось паническое массовое бегство военнослужащих Министерства обороны РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Пригожин заявил о "драпающих толпах военнослужащих российской армии"

Пригожин

Члена комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев сказал, что представители ЧВК "Вагнер" не имеют права критиковать руководство Минобороны РФ за недостаточные поставки снарядов. В ответ Пригожин пригласил Соболева в Бахмут и сообщил, что с позиций массово бежит российская армия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Ему надо поехать в сторону Бахмута и остановить собственным примером драпающие войска, которые, кстати, сегодня бросили еще один один значимый кусок территории, — заявил Пригожин Соболеву. — И поэтому рассказ про "тактические отходы" не что иное, как бегство, драпанье, тотальная трусость и то, что ляжет позором на историю нашей страны на многие годы. Поэтому  — вперед, автомат в руки! Заодно возьмите с собой руководство Минобороны, которое должно участвовать в том, чтобы остановить эти драпающие колонны, которые с позором уходят с тех территорий, которые непрофессиональные ЧВК "Вагнер" кровью и телами своих товарищей эти территории брали".

При этом Пригожин фактически заявил, что "Вагнер" выполняет роль так называемых заградотрядов, не давая армии РФ отступить:

"Боеприпасы мы тратим в том числе на то, чтобы остановит драпающие толпы военнослужащих российской армии", — заявил дословно Пригожин.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр о ситуации под Бахмутом заявила так:

"В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично. По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен", — заявила она.

Тем временем, США выступили против действий союзника России

А Путин потребовал остановить бегство россиян от войны. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!