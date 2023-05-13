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В Минобороне рассказали о ситуации под Бахмутом: "Наши уничтожают врага"

ВСУ наступают, но ситуация сложная

сегодня, 19:55
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Автор:

Константин Куликов

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о боях вокруг Бахмута. Об этом сообщают "Комментарии".

В Минобороне рассказали о ситуации под Бахмутом: "Наши уничтожают врага"

Анна Маляр

"В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично. По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен".


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В самом городе ситуация посложнее, говорит Маляр.

"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", – отмечает Анна Маляр.

Напомним, что, по данным главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, ВСУ успешно продвигаются на флангах его группировки (вагнеровцы в самом Бахмуте), беря под свой контроль тактические высоты вокруг города. По его мнению, командование ВСУ действует "грамотно", "по советским учебникам". По мнению главаря вагнеровцев, украинские защитники пытаются оцепить врага в Бахмуте, а впоследствии нанести удары в направлении Лисичанска и Попасной. При этом, как отмечает повар Путина, ВСУ не стремятся оцепить противника в большой котел, потому что, мол, сейчас так не воюют. Замысел украинских военных, считает Пригожин, "резать слона кусочками" — отрезать у рашистов небольшие части контролируемой ими территории, сдвигая фронт в нужном для Украины направлении.

Между тем, Путин потребовал остановить бегство россиян от войны.

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