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РФ собирается усилить наступательные операции: в ISW назвали направление

Эксперты ISW считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, в район Бахмута перебрасывается очень много войск

сегодня, 07:14
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор решила усилить свои тактические наступательные действия в районе Бахмута, несмотря на то, что Украина, очевидно, сосредоточилась там на локальных контратаках. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

РФ собирается усилить наступательные операции: в ISW назвали направление

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, что так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин заявил 16 мая, что войска РФ усилили свои силы в районе Бахмута для стабилизации ситуации. Кроме того, отметили аналитики, один известный российский военкор сообщил, что четыре неустановленных российских батальона были развернуты на флангах вокруг Бахмута, чтобы предотвратить украинские прорывы.


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В ISW отметили, что соответствующие сообщения о подкреплении согласуются с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр от 15 мая о том, что российские войска разворачивают дополнительные силы воздушно-десантных войск для защиты флангов Бахмута, которые, вероятно, перебрасываются с других участков фронта.

"Сообщения о переброске российских подкреплений в район Бахмута свидетельствуют о том, что российские войска продолжают сосредотачивать там наступательные силы, несмотря на более широкие усилия по изменению приоритетов с целью подготовки к возможным украинским контрнаступлениям. Российские войска также недавно перебросили части 6-й гвардейской мотострелковой дивизии (20-я гвардейская общевойсковая армия, Западный военный округ) в неустановленный район к северу от Бахмута, вероятно, с позиций вдоль линии Сватово-Купянск", – говорится в отчете.

Аналитики добавляют, передислокация российских войск с других участков фронта в район Бахмута является ответом на постоянное беспокойство РФ относительно стабильности линии фронта в этом районе на фоне дальнейшей деградации наступательных действий "Вагнера" с целью захвата Бахмута. Это беспокойство стало более выраженным в последние дни, когда украинские войска достигли ограниченных успехов вокруг Бахмута, что, возможно, побудило россиян к дальнейшему сосредоточению на тактических наступательных действиях в этом районе.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-16-2023
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