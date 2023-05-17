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Поражение Patriot в Украине: появилась реакция США

Впрочем, даже если россиянам удалось поразить Patriot, Украине помогут с ремонтом пусковой установки

сегодня, 07:37 comments3025
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Автор:

Кравцев Сергей

США пока не могут подтвердить сообщения о якобы повреждении пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине во время одной из ночных ракетных атак РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге для журналистов заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Поражение Patriot в Украине: появилась реакция США

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Я не могу подтвердить сообщение о поражении системы Patriot в Украине", – заявил Кирби.


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Он добавил, что в случае повреждения системы Patriot США и необходимости ремонта за пределами Украины, "мы, безусловно, с этим поможем".

Напомним, в ночь на 16 мая Россия снова атаковала Украину ракетами. Все шесть российских ракет Х-47 "Кинжал" ночью 16 мая были запущены в сторону Киева. Их уничтожила украинская ПВО.

Впоследствии Министерство обороны России заявило, что поразило ЗРК Patriot в Киеве "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Украинская сторона не комментировала эти заявления Москвы.

Канал "CNN", со ссылкой на свои источники сообщал, что россияне не уничтожили американскую противоракетную систему обороны Patriot в ночь на 16 мая, несмотря на заявления Минобороны. Впрочем, они могли ее повредить. Украина эту информацию не комментирует.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили считает провокационной инициативу Кремля отменить визовый режим для грузинских граждан и возобновить авиасообщение между Россией и Грузией, правительство дало на это добро. И уже сегодня, 17 мая авиакомпания "Азимут" начнет выполнять такие рейсы. Что происходит и почему? Какими могут быть последствия этих действий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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