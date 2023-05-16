Россия возобновляет авиасообщение с Грузией: зачем этот шаг Кремлю – как отреагировал Тбилиси

Несмотря на то, что президент Грузии Саломе Зурабишвили считает провокационной инициативу Кремля отменить визовый режим для грузинских граждан и возобновить авиасообщение между Россией и Грузией, правительство дало на это добро. И уже 17 мая авиакомпания "Азимут" начнет выполнять такие рейсы. Что происходит и почему? Какими могут быть последствия этих действий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Россия возобновляет авиасообщение с Грузией. Фото: из открытых источников

Возобновление прямого авиасообщения, инициированное РФ, и разговоры об отмене взаимного визового режима носят показательный характер

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что кардинальной смены курса в Грузии не произойдет даже после этого явного заигрывания с РФ.

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"Грузия официально, на уровне доктрин, документов, на базе консенсуса элит – декларирует курс в ЕС и НАТО. Более того, в последнее время грузинские власти выказывают обиды, сожаления по поводу того, что, пока они демонстрируют, по их мнению, хорошие показатели реформ, необходимых для европейской и евроатлантической интеграции, и ЕС, и НАТО отдают предпочтение Украине и Молдове. С точки зрения официального Тбилиси – исключительно по геополитическим соображениям", – отмечает эксперт.

Другое дело, продолжает он, что агрессия России против Украины, военное вторжение россиян на нашу территорию, требовало от государств, которые официально декларируют прозападный и проевропейский курс, четко встать на сторону Украины. Чего Грузия не сделала.

"И возникает не просто странная, но даже абсурдная ситуация, когда эта страна, усиленно декларируя прозападный внешнеполитический курс, пытается при этом устраниться от войны в Украине, от военной и политической поддержки нашей страны. Наращивая в то же время торговые отношения с РФ. Как по линии параллельного "серого" импорта (помогая обходить санкции), так и по официальным каналам. Понятно, что грузинская экономика во многом зависит от России. Как и то, что нынешняя властная группировка Грузии серьезно зависит от грузинской диаспоры в РФ (имеющей свои торговые интересы), а также от представителей (как публичных, так и теневых) Грузии, имеющих тесные связи с Россией. Я имею в виду Иванишвили (экс-премьер, олигарх), который сейчас не является публичным политиком, не занимает государственные посты, но, по сути, является теневым правителем Грузии", – уточняет Вадим Карасев.

По его мнению, возобновление прямого авиасообщения, инициированное РФ, как и разговоры об отмене взаимного визового режима, носят не только экономический и политический характер, но и – показательный.

Оппозиция сейчас подавлена. Ее лидер, экс-президент Саакашвили – в тюрьме и в крайне плохом физическом состоянии. И Россия решила, что сейчас самое время устроить показательный урок, посылая сигналы некоторым даже в Украине", – поясняет эксперт. "Смотрите, говорит тем самым Кремль, как мы можем поощрять те страны, которые, не являясь официальными союзниками России, однако проявляют "взвешенную" (по логике Москвы) позицию относительно войны в Украине. Вряд ли это приведет к внутриполитическим протестам в Грузии, как было в марте, когда парламент пытался протащить закон об "иноагентах"

Он напоминает, что у Грузии есть официально оккупированные РФ территории – Абхазия и Южная Осетия. Есть глубокие раны-шрамы от августовской войны 2008 года. И, тем не менее, грузинская власть постепенно, понемногу, проводит курс на сближение с Россией. Пока в сфере экономики, бравируя своим так называемым нейтралитетом относительно войны в Украине.

"Как будет дальше – время покажет. Но меседжи Кремля вполне понятны: смотрите, грузины смогли вернуться к добрососедским отношениям с россиянами, несмотря ни на что! Почему бы Украине не попробовать такого рода поворот в своей внутренней и внешней политике… Будем следить за тем, как будет далее развиваться история с прямым авиасообщением и возможной отменой виз. И примерять это на российскую политику относительно Украины – после того, как закончится активная фаза боевых действий. Если, например, война "заморозиться" по грузинскому сценарию. Нам важно правильно выучить этот грузинский урок. Не ждать заморозки, а – побеждать. Пробивать путь к миру через победу", – констатирует Вадим Карасев.

Путин, демонстрируя "миротворчество" в отношении Грузии пытается как-то отмыть свою репутацию

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"По поводу грузинского политикума сомнений нет – он (парламент, правительство) действует в интересах РФ. Посмотрите, что происходит с Саакашвили – он практически умирает в тюрьме. Как подавляются антиправительственные, фактически – антироссийские протесты. Грузинское правительство явные пытается играть на стороне РФ, несмотря на то, что грузинский народ пострадал от российской агрессии в 2008-м, а потерял часть своих территорий. Кремль откровенно инвестирует в те или иные политсилы. И это дает нужный ему эффект".

Екатерина Одарченко обращает внимание, что многие российские айтишники, другие активные люди, бегущие от мобилизации, едут именно в Грузию. И с этим связан даже определенный рост грузинской экономики.

без, скажем так, консультаций с Китаем, имеющим на них серьезное влияние. С Грузией – похожая ситуация". "Ведь в эту страну перебрались сотни тысяч россиян со средним доходом. Они снимают или покупают в Грузии жилье, тратят деньги на местные товары и услуги, – поясняет эксперт. – Это тоже находит свое отображение в политике официального Тбилиси. Ну, а Путин, демонстрируя "миротворчество" в отношении Грузии пытается как-то отмыть свою репутацию. Показать, что якобы рукопожимаем. Он уже пытался сделать это 9 мая. Думаю, не без помощи Китая. Представители стран Центральной Азии не могли поехать в Москву на парад

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