Прямое авиасообщение и безвиз для Грузии: что задумали в Кремле

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает инициативу Кремля отменить визовый режим для грузинских граждан и возобновить авиасообщение между РФ и Грузией "российской провокацией". А поддержка этого решения пророссийским правительством Грузии уже вызвало в стране протесты. Что происходит сейчас в Грузии и вокруг Грузии? Зачем Кремль именно сейчас решился на такой шаг? К чему всё это в итоге может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии. Фото: из открытых источников

Кремль пытается показать миру, что он еще может реализовывать свои геостратегические планы

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков поделился таким комментарием:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Российская оккупационная власть в Грузии реализовывает стратегический замысел Кремля по оказании влияния на Грузию. Таким образом Кремль пытается показать миру, что он еще не так слаб и может реализовывать свои геостратегические планы и пытаться показывать себя мнимой ровней Соединенным Штатам. Рашисты хотят казаться сверхдержавой, хотя ни по ресурсам, ни по возможностям не могут претендовать на эту роль".

Даже Советский Союз, напоминает эксперт, по ресурсам не мог претендовать на роль сверхдержавы. Куда уж России тягаться в этой гонке!

"Если на роль глобальной сверхдержавы РФ претендовать объективно не может, то старается казаться региональной сверхдержавой. Это концепция Дугина-Путина о том, что Россия рассматривает все постсоветские страны как зону своих национальных интересов. Именно с этого ракурса следует рассматривать события в Грузии", – уверен Сергей Быков.

Россия пытается отвлечь внимание от своих тотальных неудач в войне против Украины и демократического мира

По мнению Игоря Рейтеровича, руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития, очень похоже именно на провокацию со стороны РФ.

"Она как бы делает "жест доброй воли" (любимый термин с недавнего времени, которым можно прикрыть многое, в том числе собственные провалы), прекрасно понимая, что ответного жеста со стороны Грузии не получит. И, что даже этот шаг Москвы будет крайне неоднозначно воспринят грузинской оппозицией, значительной частью общества, частью действующей власти. И мы уже видели соответствующую критику со стороны президента Саломе Зурабишвили. Понятно, что в Грузии – парламентско-президентская республика, даже больше – парламентская, но, тем не менее, официальное заявление по этому поводу прозвучало", – отмечает эксперт.

Так что, продолжает он, имеет место прицел на дестабилизацию ситуации в Грузии. С поиском новых рычагов влияния на тех россиян, которые туда уехали, вывели средства из РФ.

"А, по некоторым данным, в грузинских банках вклады россиян, спасающихся там от мобилизации, санкций и всего безумия, которое творится в их стране, составляют около миллиарда долларов. Понятно, что российская власть не хочет окончательно потерять тех, кто туда выехал, – поясняет Игорь Рейтерович. – А возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима позволили бы ей более жестко контролировать и такого рода перемещение, и облегчило возможности для внедрения своих агентов влияния".

Всё выглядит еще и как попытка Кремля перехватить информационную повестку в плане "миротворческих" инициатив, считает эксперт. Мол, посмотрите, мы с грузинами когда-то воевали, а сейчас налаживаем отношения, готовы возобновить авиарейсы, отменить визы. Соответственно – Россия-миротворец. И эту ситуацию рос-пропаганда будет пытаться экстраполировать на отношения с Украиной, предполагает Игорь Рейтерович.

"Если же Грузия не примет такие "жесты доброй воли", то Россия сможет всё представить как – смотрите, мы такие миролюбивые, мы делаем попытки примирения, а с нами вот так нехорошо поступают. И в ситуации с Украиной – то же самое. И с Западом. Всё не потому, что мы плохие, а потому что против нас так настроили определенную часть государств. Понятно, что Россия не получит от этой ситуации серьезны дивидендов. Но отвлечь внимание от своих тотальных неудач в войне против Украины и демократического мира, возможно, получится", – констатирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит риторика Пригожина после провала в Бахмуте – что происходит с российской армией.



