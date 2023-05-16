В США рассказали, в чем важность визита спецпредставителя Китая в Украину

В Госдепе США считают ожидаемый визит в Украину спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя важным в контексте возможности Пекина узнать напрямую позицию Киева относительно окончания развязанной РФ полномасштабной войны против нашего государства. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател, передает портал "Комментарии", со ссылкой на "Укринформ".

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Фото: из открытых источников

По его словам, для Китая "важно услышать напрямую" от украинской стороны, почему необходимо "уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность".

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Также представитель американского внешнеполитического ведомства, высказываясь о любых дипломатических усилий, напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины".

Пател подчеркивает, что результат должен соответствовать принципам суверенитета и территориальной целостности, и "никто не стремится к завершению этой войны больше, чем наши украинские партнеры".

В то же время, отмечает представитель Госдепа США, РФ не демонстрирует серьезную заинтересованность в прекращении войны, а на самом деле "действует совершенно противоположным способом".

"В то время как другие — включая президента Зеленского, изложившего собственный мирный план — сосредоточены на поиске способов положить этому конец, Россия запускает беспилотники и ракеты в соседнюю страну, чтобы поразить жилые дома и больницы, кинотеатры, убить большое количество детей", — отметил Пател.

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