Президент ЮАР: Россия и Украина согласовали африканскую миссию по мирным переговорам

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что украинский и российский лидер согласились принять миссию африканских представителей о возможном мирном плане по окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото из открытых источников

Лидер ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что провел разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным и получил согласие от обоих представителей о своих мирных инициативах.

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"Мои беседы с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно покончить с этим конфликтом", — сказал Сирил Рамафоса на пресс-брифинге.

Несмотря на это, президент Южной Африки отметил, что реальные последствия африканской мирной миссии можно будет понять только после обсуждений.

"Удастся ли это или нет, будет зависеть от обсуждений, которые будут проведены", — сообщил Рамафоса.

Президент Южной Африки отметил, что его мирный план уже поддержали несколько африканских стран, включая Уганду, Египет и Сенегал. Рамафоса добавил, что об инициативе были также информированы США, Великобритания и генсек ООН.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЮАР приняла неожиданное решение по аресту Путина. Лидер ЮАР Сирил Рамафоса указал, что страна решила выйти из Международного уголовного суда перед предстоящим визитом президента РФ. Однако впоследствии офис президента ЮАР указал, что в заявлении Рамафосы была ошибка и страна не будет выходить из МКС.

Также "Комментарии" писали, что ЕС намерен нацелиться на партнера России.