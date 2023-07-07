Может ли Запад склонить Украину к переговорам – о чем говорят консультации США и РФ

Бывшие американские чиновники якобы проводят конфиденциальные переговоры с РФ о возможном выходе на мирные переговоры с Украиной, предположительно, осенью, после наступательных действий ВСУ. Об сообщает NBC News, уверяя, что переговоры прошли с ведома Администрации президента Джо Байдена, однако не по ее указаниям. В свою очередь, по информации Reuters, Белый дом не санкционировал и не давал согласие на непубличные переговоры, которые бывшие чиновники нацбезопасности США якобы проводили, в том числе, с главой МИД России Сергеем Лавровым. О чем говорят участившиеся сообщения о вероятных переговорах осенью, по итогам контрнаступления (ранее нечто подобное якобы говорил директор ЦРУ Уильям Бернс в июне, во время его тайного посещения Киева)? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Размышления о том, что по завершению контрнаступления мы сядем за стол переговоров и зафиксируем то, что ВСУ уже отвоевали – просто сотрясание воздуха

Директор Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталий Кулик поясняет, что подобные контакты не прекращались с начала большого российского вторжения в Украину.

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"Американские представители спецслужб, представители Госдепа или люди, с ним связанные (как бывшие, так и действующие) время от времени проводят некие консультации с россиянами. Через посредников или напрямую. Когда об этом становится известно, тут же начинают ходить слухи о неких сепаратных переговорах ради достижения быстрого мира без учетов интересов Украины. На самом деле – это не так. Мы видим лишь проявления нормального диалога в глобализированном мире. Коммуникацию стран, которые находятся в режиме противостояния. США считают, что не допустить глобальной войны при условии кризиса системы глобального стратегического сдерживания, можно лишь при условии не сжигания всех мостов. Именно поэтому считают необходимым проводить некие консультации с оппонентом. Оставляя всегда некую форточку, щелочку для диалога", – отмечает эксперт.

По его словам, в глобализированном мире, при огромных накопленных запасах оружия массового уничтожения, доводить до апокалипсиса никто не собирается. Соответственно, консультации ведутся и будут вестись.

"Такого рода переговоры носят перманентный характер. Больше для процесса, чем для достижения неких конкретных целей. Хоть время от времени возникают слухи о достижении неких промежуточных результатов, – подчеркивает Виталий Кулик. – Сейчас кое-кто говорит о том, что США входят в режим избирательной кампании (президентские выборы там — осенью 2024 года), и для Байдена важна фиксация некого результата в этой войне. Результата, который он сможет "продать" своим избирателям. Мол, во время выборов неожиданности на фронте ему не нужны. Что нужно – так это показать, что Украина выстояла, сохранила независимость. Что даже, если некие территории временно оккупированы — то, что их не так много, как могло быть, является скорее успехом американской внешней политики, чем ее поражением".

Есть часть демократов, ряд американских экспертов, которые считают, что переговоры где-то "посередине" – это нормальный выход для Байдена и Белого дома, прежде чем войти в активную фазу избирательной кампании. И появление информации о переговорах американцев с русскими могут преподносить как начало этого сценария, не исключает директор ЦИПГО.

Ни Украина, ни Россия не достигли своих даже тактических целей (мы не вышли хотя бы к Азовскому морю, а Кремль так и не вышел на админграницы Донецкой и Луганской областей). А потому размышления о том, что по завершению контрнаступления мы сядем за стол переговоров и зафиксируем то, что ВСУ уже отвоевали (а что не удалось – вынесем за скобки) – просто сотрясание воздуха. Я сомневаюсь, что без достижения хоть каких-то тактических результатов стороны смогут войти в режим хотя бы перемирия, снижения интенсивности боевых действий", – подчеркивает Виталий Кулик. "Но, на мой взгляд, даже если кто-то пытается разыграть такую партию, объективных условий для начала некого предметного разговора даже о перемирии на данный момент нет.

Тем более, акцентирует он, что просто "заморозка" сейчас не выгодна даже России. Ей нужны некая фиксация, обязательства Украины не вести наступательные операции, не наносить удары по складам и так далее.

"Мы себе позволить пойти на такие обязательства не можем, – уверен эксперт. – И даже, если западные партнеры попытаются склонять Украину к подобным договоренностям, шантажируя, к примеру, отказом поставлять нам боеприпасы и вооружения, это не значит, что мы согласимся. Киев прекрасно понимает, что это – путь к капитуляции. И, думаю, на такое не пойдет. Есть уже примеры, которые доказывают, что мы способны говорить жесткое "Нет!" даже западным партнерам. И преподносить неожиданности, которые меняют общую картину не только российско-украинской войны, но мира в целом. Сдаваться в Украине (чему равны сепаратные переговоры, "договорняки") точно никто не будет. Потому я спокойно реагирую на сообщения о тех или иных переговорах между американцами и россиянами. Никакого "слива" Украины, как пытаются разогнать российские "консервы" в виде некоторых так называемых "экспертов" у нас или за границей, лично я пока не вижу".

Сложно допустить, что такого уровня переговоры во время войны проходят без ведома Администрации Белого дома

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассуждает так:

"Санкционированы эти переговоры или нет, на данный момент сказать сложно. Но что-то тайное рано или поздно становится явным. Тем более в наш век информационных технологий. И, если такие переговоры проходят, информация о них точно просочится в прессу – российскую, американскую, мировую".

По словам эксперта, сложно допустить, что такого уровня переговоры во время войны, в которой Россия напала на Украину, а США нам помогают, проходят без ведома Администрации Белого дома.

"В штатах, конечно, мощные экс-чиновники, экс-сенаторы, которые даже после отхода от власти остаются серьезными фигурами. Но, чтобы они занимались какой-то такого рода "самодеятельностью" – вряд ли, – считает Сергей Дойко. – Но есть и другой момент. Как известно, врага лучше знать хорошо, для чего следует подпускать его ближе. Прощупать, что думают те или иные политики, чиновники, дипломаты. Потому что одно дело – когда они несут откровенную чушь на российских телеканалах или с высоких трибун. Другое – что говорят в кулуарах, вне камер и софитов. Заглянуть им в глаза. Прочувствовать настроение. И в таком смысле такого рода переговоры, вероятно, имеют право на жизнь".

Эксперт проводит и такую интересную параллель:

с которого минуло почти две недели. По его словам, тема до сих пор в топах. Ее обсуждают на различных площадках. Причем речь не столько о самом факте мятежа, сколько – о том, насколько показал свою слабость Путин Задаются вопросы в стиле – был ли он сильным вообще? Был ли он влиятельным? Или там ФСБ и Минобороны так сцепились, что Кремль уже где-то на задворках. И я допускаю, что момент с бунтом Пригожина мог дать толчок увидеть, как Путин и его окружение себя вели. А поскольку все допускают повторные бунты (со стороны части армии, части спецслужб, вагнеровцев), узнать настроения некоторых российских элит в процессе переговоров было бы неплохо. Деталей до определенного времени мы не узнаем. Но США, скорее всего, после бунта Пригожина интенсивнее продолжат прощупывание настроений в определенных кругах РФ путем разного рода встреч и консультаций". "Я недавно поинтересовался у адвоката, политического стратега, члена Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрия Ванетика, что в Штатах думают о ситуации в РФ после пригожинского бунта

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