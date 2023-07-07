Тайные переговоры с Россией об Украине: в Госдепе США сняли интригу

Белый дом не санкционировал и не давал согласие на непубличные переговоры, которые бывшие чиновники нацбезопасности США проводили с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Переговоры США и РФ. Фото: из открытых источников

Как отметил один из источников, администрация Джо Байдена не была среди инициаторов таких переговоров. Также в Белом доме весьма негативно отнеслись к такой идее переговоров на данном этапе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Администрация Байдена не санкционировала эти дискуссии. И как мы неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины", — сказал спикер Госдепа.

Чиновник отметил, позиция Вашингтона не изменилась и не может быть пересмотрена в ближайшее время. Украина может и дальше рассчитывать, что США будут поставлять все необходимое вооружение, чтобы украинская армия выбивала оккупантов со своей земли, что в дальнейшем даст возможность украинцам "вести переговоры с позиции силы, когда они сочтут, что время пришло".

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшие американские чиновники проводят конфиденциальные переговоры с РФ о судьбе Украины, чтобы иметь в дальнейшем основу для проведения будущих переговоров между двумя государствами.

Читайте также на портале "Комментарии" — рейтинговое издание "The Washington Post", ссылаясь на информацию, якобы полученную после тайного июньского визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, сообщает, что после наступления, закрепившись на определенных позициях, Украина может предложить России перемирие. Как оцениваете это сообщение? О чем оно говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



