Переговоры Украины и РФ уже в этом году: возможно ли это – какие рассматриваются сценарии

Издание The Washington Post, ссылаясь на информацию, якобы полученную после тайного июньского визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, сообщает, что после наступления, закрепившись на определенных позициях, Украина может предложить России перемирие. Как оцениваете это сообщение? О чем оно говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В данный момент сценарий переговоров без ухода российский войск с территории Украины вряд ли будет работать

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж отмечает, что Бернс вряд ли говорил что-то категорично. Скорее – рассматривались сценарии, которые сложатся после активной операции освобождения востока и юга Украины. То ли выход на границы, админграницы и линии соприкосновения по состоянию до широкомасштабного российского вторжения (до 24 февраля 2022 года), то ли – на международно признанные границы Украины 1991 года.

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"Следует понимать, что Россия готовит сейчас к войне новую армию – более 2,7 тысячи танков, около 6,5 тысячи БТР, много ракетных систем. И один из сценариев – ВСУ продвинутся вперед, но какие-то позиции россияне удержат. Как тогда поступать? Отсюда и вариант с переговорами. При этом данная позиция директором ЦРУ не навязывается. Тем более, что у нас есть свой приоритетный сценарий – освобождать все наши территории. Вопрос в том, будут ли у нас соответствующие возможности. А создать их могут лишь зарубежные партнеры, увеличив поставки вооружений, дав, наконец, дальнобойные ракеты и современную авиацию. Но при любых раскладах вряд ли Киев готов вести переговоры с Москвой о закреплении за ней, пусть даже на какое-то время, части украинских территорий", – подчеркивает генерал.

В то же время, продолжает он, следует понимать, что директор ЦРУ всегда высказывает не свою позицию, а – политического руководства США.

"В данный момент сценарий переговоров без ухода российский войск с территории Украины вряд ли будет работать. Мы с союзниками, как мне кажется, уже пришли к консенсусу о необходимости освобождения всех украинских территорий с заключением мира на условиях международного права. На это направлены усилия наших военных, дипломатов. В реальные параметры всё оформится, когда мы станем побеждать, – уверен Николай Маломуж. – Подчеркиваю, Бернс дал лишь определенную оценку ситуации, которую мы должны учитывать. Но делать свое дело – работать на перспективу освобождения всех своих территорий".

Зависеть всё будет исключительно от успешного или не успешного контрнаступления ВСУ

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Для меня странно, когда глава иностранной разведки "сливает" такую ценную информацию через СМИ. Я думаю, это было сделано намеренно. И целью такого шага, скорее всего, является показ Кремлю готовность Киева к переговорному процессу".

Однако это вовсе не означает, что Киев хочет таких переговоров, подчеркивает эксперт.

"Возможно, в Украине во время встречи с Бернсом его уверяли, что после успешного контрнаступления мы согласимся на, скорее всего, вести неформальный переговорный процесс о временном перемирии. Но не об условиях окончания войны", – отмечает Сергей Гармаш.

Он акцентирует, что на Западе, в том числе в Вашингтоне, очень хотят начала переговоров, каких-то контактов Киева с Москвой.

"В принципе, директору ЦРУ могли говорить то, что он хочет услышать. А зависеть всё будет исключительно от успешного или не успешного контрнаступления ВСУ", – констатирует эксперт.

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