Кто и зачем подымает тему ядерного оружия – может ли Кремль решиться на подрыв ЗАЭС

Ядерная тема вновь активно обсуждается в ракурсе российско-украинской войны и распространения ядерного оружия. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверяет, что путинские угрозы относительно возможного применения ядерного оружия не остановят наши наступательные действия. Польша объявила о желании разместить на своей территории ядерное оружие в ответ на перетаскивание российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларусь. Всё громче говорится о рисках теракта на оккупированной Запорожской АЭС. Куда в итоге заведет РФ их ядерная истерика? Блеф и шантаж это – или же угроза теракта на ЗАЭС или применения ТЯО – реальна? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Мы видим элементы политического шантажа со стороны россиян

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

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что привело к исчезновению Каховского водохранилища. В результате могут быть проблемы с наполнением охладителя на ЗАЭС". "Тема ядерного шантажа активно используется Россией. Буквально с первых недель широкомасштабного вторжения в Украину, когда были захвачены Чернобыльская АЭС и Запорожская АЭС. Сейчас ЗАЭС в центре внимания, особенно после уничтожения россиянами Каховской ГЭС

Это всё, акцентирует эксперт, элементы политического шантажа со стороны россиян. Как и минирование территории ЗАЭС. Как и размещение ТЯО на территории Беларуси.

"РФ делает это, надеясь, что НАТО даст слабину, – поясняет Евгений Магда. – Но я думаю, что у НАТО в вопросах ядерного оружия есть определенное понимание — и определенное желание к действиям. И блок будет на такие проблемы реагировать более остро. Ну, а спекуляции вокруг ядерного оружия или ядерного материалов с целью заражения определенной территории, населения уменьшатся после проведения саммита Альянса, намеченного на 11-12 июля в Вильнюсе ".

По мнению эксперта, заявление главы польского правительства Матеуша Моравецкого о том, что его государство готово к размещению ядерного оружия на своей территории, это элемент предвыборной кампании, которая продолжается в этой стране. Кроме того, таким образом Польша позиционирует себя как наиболее последовательный союзник США в Европе, считает Евгений Магда.

"Но это непростая дискуссия и быстрых-легких решений тут не будет, – уточняет он. – Я выступаю за то, чтобы Украина, Польша и Литва проводили больше консультаций в рамках Люблинского треугольника. И говорили о необходимость нейтрализации тех угроз, которые возникают в связи с размещением ТЯО и вагнеровцев на территории Беларуси".

Россияне могут пойти на теракт на ЗАЭС

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак напоминает, что договор о нераспространении ядерного оружия подписали более 190 стран. И его размещение в той же Польше будет нарушением договоренностей – как страной, которая передает такое оружие, так и той, которая его принимает. А потому, прогнозирует он, заявление Польши может остаться только заявлением.

"Что касается якобы перемещения российского ТЯО на территорию Беларуси – это, безусловно, нарушение всех договоров. Но не факт, что такое оружие вообще есть на белорусской территории. Да, приехали военнослужащие, привезли какие-то ящики, контейнеры. Что-то, вроде бы, разместили. Что-то охраняют. Но никто не в курсе – что именно. Об этом могут знать разве что Путин, Шойгу и Герасимов", – отмечает эксперт.

Он не исключает, что россияне могут пойти на теракт на ЗАЭС. Но, поясняет Иван Ступак, даже если оккупанты подорвут здание станции, все блоки, кроме одного, остановлены. И пребывают в режиме заморозки.

"Там нет работы на повышенных оборотах, как было в Чернобыле. Вероятная утечка радиации – минимальна. Скорее всего у нас просто не станет очередного объекта энергетики, критической инфраструктуры. Его могут уничтожить, как Каховскую ГЭС. Задача россиян — отбросить нас в каменный век, лишить света и тепла, особенно перед очередной зимой. Наша задача – победить их на поле боя, поломать все террористические планы", – констатирует эксперт.

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