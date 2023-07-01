Кто и зачем подымает тему ядерного оружия – может ли Кремль решиться на подрыв ЗАЭС

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Кравцев Сергей
Ядерная тема вновь активно обсуждается в ракурсе российско-украинской войны и распространения ядерного оружия. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверяет, что путинские угрозы относительно возможного применения ядерного оружия не остановят наши наступательные действия. Польша объявила о желании разместить на своей территории ядерное оружие в ответ на перетаскивание российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларусь. Всё громче говорится о рисках теракта на оккупированной Запорожской АЭС. Куда в итоге заведет РФ их ядерная истерика? Блеф и шантаж это – или же угроза теракта на ЗАЭС или применения ТЯО – реальна? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:
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Это всё, акцентирует эксперт, элементы политического шантажа со стороны россиян. Как и минирование территории ЗАЭС. Как и размещение ТЯО на территории Беларуси.
По мнению эксперта, заявление главы польского правительства Матеуша Моравецкого о том, что его государство готово к размещению ядерного оружия на своей территории, это элемент предвыборной кампании, которая продолжается в этой стране. Кроме того, таким образом Польша позиционирует себя как наиболее последовательный союзник США в Европе, считает Евгений Магда.
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак напоминает, что договор о нераспространении ядерного оружия подписали более 190 стран. И его размещение в той же Польше будет нарушением договоренностей – как страной, которая передает такое оружие, так и той, которая его принимает. А потому, прогнозирует он, заявление Польши может остаться только заявлением.
Он не исключает, что россияне могут пойти на теракт на ЗАЭС. Но, поясняет Иван Ступак, даже если оккупанты подорвут здание станции, все блоки, кроме одного, остановлены. И пребывают в режиме заморозки.
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