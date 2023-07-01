Ситуация на ЗАЭС: в США рассказали о сценариях, к которым может прибегнуть Россия

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Кравцев Сергей
Российские войска вряд ли вызовут умышленную аварию на ЗАЭС, и Россия, вероятно, использует эту угрозу, чтобы попытаться сдержать украинское контрнаступление и поддержку Запада для Украины перед предстоящим саммитом НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, по предварительным оценкам аналитиков, российские силы не смогут контролировать последствия преднамеренного радиологического инцидента на ЗАЭС, который к тому же может еще больше ухудшить способность России по укреплению оккупации юга Украины.
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В частности, как отмечают в ISW, российские войска могут сбросить облученную воду из ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы помешать потенциальному пересечению его украинскими войсками.
Они напоминают, что в Запорожской области с июня по сентябрь преобладают северные ветры, хотя прогнозируемые направления ветра в районе после сообщенного срока эвакуации 5 июля включают дни преимущественно восточных ветров. Поэтому шлейф радиации от ЗАЭС несомненно повлияет на российские силы в Запорожской и Херсонской областях и, возможно, в Крыму, при этом повлияет на российские силы в большей степени, чем на украинские.
Кроме того, отмечают в ISW, российские войска могут осуществить техногенную "аварию", которая создаст меньший радиационный радиус, с целью предотвратить украинское продвижение вблизи самой ЗАЭС.
В то же время, отмечается, что ни один из этих вариантов не принесет большей военной пользы для российских сил, чем вероятные последствия, которые они повлекут.
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