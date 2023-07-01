Какую ловушку россияне готовят на ЗАЭС – могут ли превратить ЗАЭС в Фукусиму

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Кравцев Сергей
Последнее время тема возможного теракта на Запорожской АЭС стала одной из главных, о которой говорят и оккупанты, и украинские военные, и эксперты. Причиной послужили ряд заявлений, которые могут быть предвестниками чрезвычайных событий. Насторожило заявление украинской разведки о том, что оккупанты начинают "эвакуировать" персонал на территории аннексированного Крыма. О чем это может свидетельствовать? И действительно ли есть угроза глобального масштаба, если произойдет взрыв на территории ЗАЭС? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" заявил, что ряд моментов действительно настораживает.
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Александр Коваленко допускает, что Кремль может готовить ловушку. Если россияне совершат теракт, а не выведут личный состав, то последний ощутит влияние радиации и уже не будет боеспособным.
Он добавил, главным показателем того, что Россия решила совершить теракт должен стать вывод российских войск в радиусе 30 км вокруг ЗАЭС.
Эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью "Обозревателю" заявила, что АЭС защищены от падения самолетов и землетрясений, но защиты от действий оккупантов там нет. Их просто не предусматривали, ведь даже подумать никто не мог, что когда-то будут вестись военные действия.
Эксперт напомнила, что сейчас пять энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном останове.
Она подчеркнула, в случае расплавления активной зоны последует развитие тяжелой аварии.
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Серж
сегодня, 07:23
Можливо москалі закладі в Запорожський АЕС дістанціону радіокеровану міну,самі втекуть,дочекаються коли наши війська зайдудь на АЕС та її тоді підірвуть.Тоб то потрібно бути пильними