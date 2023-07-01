Какую ловушку россияне готовят на ЗАЭС – могут ли превратить ЗАЭС в Фукусиму

Последнее время тема возможного теракта на Запорожской АЭС стала одной из главных, о которой говорят и оккупанты, и украинские военные, и эксперты. Причиной послужили ряд заявлений, которые могут быть предвестниками чрезвычайных событий. Насторожило заявление украинской разведки о том, что оккупанты начинают "эвакуировать" персонал на территории аннексированного Крыма. О чем это может свидетельствовать? И действительно ли есть угроза глобального масштаба, если произойдет взрыв на территории ЗАЭС? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

У оккупантов на юге продолжает оставаться одна из самых больших групп войск

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" заявил, что ряд моментов действительно настораживает.

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"Ситуация на материковом юге для российских оккупационных войск не столь критична, чтобы они начинали оттуда вывод своих подразделений, — размышляет эксперт. – Но, если действительно происходит процесс вывода с ЗАЭС, то возникает вопрос о том, зачем они это делают".

Александр Коваленко допускает, что Кремль может готовить ловушку. Если россияне совершат теракт, а не выведут личный состав, то последний ощутит влияние радиации и уже не будет боеспособным.

"Не надо недооценивать уровень маниакальности оккупантов, но это может быть и ловушка. Суть ловушки в том, чтобы заставить силы обороны действовать внепланово, ошибочно и спеша. В таких условиях неизбежны потери как человеческого, так и технического ресурсов. Я не исключаю этого, потому что делать террористический акт нет смысла. Это никого не затормозит", – заявил Коваленко.

Он добавил, главным показателем того, что Россия решила совершить теракт должен стать вывод российских войск в радиусе 30 км вокруг ЗАЭС.

Взорвать АЭС довольно сложно, а вот оставить без воды для охлаждения, чтобы авария развивалась по фукусимскому сценарию, – вот это вполне реально

Эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервью "Обозревателю" заявила, что АЭС защищены от падения самолетов и землетрясений, но защиты от действий оккупантов там нет. Их просто не предусматривали, ведь даже подумать никто не мог, что когда-то будут вестись военные действия.

Эксперт напомнила, что сейчас пять энергоблоков ЗАЭС находятся в холодном останове.

"Это значит, что температура теплоносителя первого контура 70 градусов. А энергоблок номер пять в горячем останове. Это значит, что температура воды, которая омывает топливо внутри реактора, первый контур – 275 градусов. Этот блок очень быстро можно вывести на минимально контролируемую мощность", — заявила эксперт.

Она подчеркнула, в случае расплавления активной зоны последует развитие тяжелой аварии.

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