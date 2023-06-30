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Россияне покидают ЗАЭС: в ГУР рассказали, кто уже уехал

По информации ГУР, оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, в случае аварии приказали обвинять Украину

сегодня, 10:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты уменьшают присутствие на захваченной Запорожской АЭС. Если произойдет авария, персоналу, которые все еще остается на объекте дали указание – обвинять Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Россияне покидают ЗАЭС: в ГУР рассказали, кто уже уехал

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян", — говорится в сообщении.


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Россияне уже озвучили последнюю дату, до которой персоналу настойчиво рекомендуют покинуть объект. Так до 5 июля работникам, которые заключили контракты с "Росатомом", нужно покинуть ЗАЭС. Ключевое направление эвакуации – аннексированный Крым.

"На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальнице юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", — отмечает украинская разведка.

Отметим, ранее о решении россиян подорвать Запорожскую АЭС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия, несмотря на периодические угрозы, не решится нанести по нашей стране ядерный удар. Между тем, президент США Джо Байден не исключает такой возможности. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне, вероятно, готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС. О чем говорят ядерные игры России – и к чему они могут в итоге привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/2497
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