Россияне покидают ЗАЭС: в ГУР рассказали, кто уже уехал

Российские оккупанты уменьшают присутствие на захваченной Запорожской АЭС. Если произойдет авария, персоналу, которые все еще остается на объекте дали указание – обвинять Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян", — говорится в сообщении.

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Россияне уже озвучили последнюю дату, до которой персоналу настойчиво рекомендуют покинуть объект. Так до 5 июля работникам, которые заключили контракты с "Росатомом", нужно покинуть ЗАЭС. Ключевое направление эвакуации – аннексированный Крым.

"На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальнице юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", — отмечает украинская разведка.

Отметим, ранее о решении россиян подорвать Запорожскую АЭС заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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