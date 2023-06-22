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Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС – у Путина отреагировали

Украина передает всю имеющуюся информацию партнерам, добавил президент

22 июня 2023, 12:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к выбросу радиации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в экстренном видеообращении к украинцам и мировой общественности сделал президент Владимир Зеленский. 

Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС – у Путина отреагировали

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции − террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", – заявил глава государства.


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Владимир Зеленский подчеркнул, если случится непоправимое, радиацию невозможно будет удержать в пределах одной страны и то, "по кому она ударит, определяется только направлением ветра".

По словам лидера украинцев, Киев оперативно информирует все страны в Европе, Америке, Китай, Бразилию, Индию, страны арабского мира и Африки о том, что происходит сегодня на АЭС и к чему готовится страна-агрессор.

В то же время в Кремле оперативно отреагировала на заявление Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС "очередной ложью". При этом рупор Кремля никак не стал комментировать наличие взрывчатки на территории ЗАЭС, которая уже давно находится под оккупацией РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью западным СМИ Зеленский предупредил, что Россия хочет взорвать ЗАЭС.

Также издание "Комментарии" сообщало – как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС и Крым: ответ ВСУ и "Энергоатома".




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6669
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Обсуждения

Ігор

22 июня 2023, 12:20

Все більше конферансьє Путіна дає анонсів, щось там та буде. Тактика пропаганди Германії з 1937 по 1945 роки. Ті роки там і виборів не було у відповідності з конституцією. Країна нікуди не поділась, а ось що було з тою владою світ знає.


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