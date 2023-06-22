Зеленский заявил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС – у Путина отреагировали

Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к выбросу радиации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в экстренном видеообращении к украинцам и мировой общественности сделал президент Владимир Зеленский.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции − террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", – заявил глава государства.

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Владимир Зеленский подчеркнул, если случится непоправимое, радиацию невозможно будет удержать в пределах одной страны и то, "по кому она ударит, определяется только направлением ветра".

По словам лидера украинцев, Киев оперативно информирует все страны в Европе, Америке, Китай, Бразилию, Индию, страны арабского мира и Африки о том, что происходит сегодня на АЭС и к чему готовится страна-агрессор.

В то же время в Кремле оперативно отреагировала на заявление Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС "очередной ложью". При этом рупор Кремля никак не стал комментировать наличие взрывчатки на территории ЗАЭС, которая уже давно находится под оккупацией РФ.

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