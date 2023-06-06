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Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС и Крым: ответ ВСУ и "Энергоатома"

В Крыму уже начались проблемы с водой

сегодня, 11:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Подрыв Каховской ГЭС не может не сказаться на работе Запорожской АЭС и аннексированном полуострове Крыме, который и так испытывает нехватку воды. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Также информацию прокомментировали в пресс-службе "Энергоатома".

Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС и Крым: ответ ВСУ и "Энергоатома"

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.


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"В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

Гуменюк отметила, что подрывом ГЭС оккупанты создали невероятного масштаба проблемы для Крыма, ведь полуостров очень зависит от водоснабжения из материковой части Украины. 

"Действительно и кому они сделали хуже, хочется спросить. Во-вторых, напомню еще раз, что подобная ситуация уже была провоцирована оккупантами, когда они частично подтапливали и поднимали уровень воды, подтапливали Херсонщину", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — подрыв дамбы Каховской ГЭС: зачем на это пошли оккупанты – какими будут последствия. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему изданию. 




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