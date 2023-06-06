Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ЗАЭС и Крым: ответ ВСУ и "Энергоатома"

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Кравцев Сергей
Подрыв Каховской ГЭС не может не сказаться на работе Запорожской АЭС и аннексированном полуострове Крыме, который и так испытывает нехватку воды. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Также информацию прокомментировали в пресс-службе "Энергоатома".
Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников
По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.
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Отмечается, что вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
Гуменюк отметила, что подрывом ГЭС оккупанты создали невероятного масштаба проблемы для Крыма, ведь полуостров очень зависит от водоснабжения из материковой части Украины.
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