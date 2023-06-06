Подрыв дамбы Каховской ГЭС: зачем на это пошли оккупанты – какими будут последствия

Российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплению. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины. О чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Российский теракт будет иметь долгосрочные экономические и экологические последствия для Украины

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей рассуждает так:

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"Уничтожение дамбы Каховской ГЭС – это рукотворная техногенная катастрофа, организованная российскими оккупантами. И любые попытки обвинить в диверсии Украины – бессмысленны. Россияне сами заминировали дамбу и сами ее взорвали. Они еще раньше угрожали сделать это, шантажировали, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. Осенью 2022 года они впервые повредили часть дамбы, что привело к снижению уровня воды в Каховском водохранилище. Об угрозе трагедии Киев публично предупреждал еще именно тогда. Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Европейский Совет и призвал организовать международную наблюдательную миссию на объекте".

По мнению эксперта, возможная цель теракта – затопить острова в нижнем течении Днепра (накануне были освобождены Силами обороны Украины), чтобы помешать дальнейшему контрнаступлению на левобережье.

Другая вероятная причина — стремление нанести максимальный ущерб Украине в условиях, когда оккупанты потеряли надежду сохранить свой контроль над югом нашей страны.

"Российский теракт будет иметь долгосрочные экономические и экологические последствия для Украины (тысячи животных и экосистем будут уничтожены). Каховская ГЭС может остановить поставки воды в Крым по Северокрымскому каналу. Мир еще раз оказался на грани ядерной катастрофы. Ведь Запорожская АЭС потеряла источник охлаждения, – акцентирует Игорь Соловей. – Рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС равносильна применению оружия массового поражения. Мир должен именно так относиться к этому – и реагировать соответствующим образом".

Эксперт подчеркивает, что Кремль продолжает кампанию по экоциду в Украине. Так, в преддверии теракта на Каховской ГЭС, в Международный день защиты окружающей среды, 5 июня, оккупанты обстрелами повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области.

"Россия ведет откровенно геноцидальную войну против украинского народа, стремится убить как можно больше украинцев, а жизнь остальных сделать невыносимой. Пока Путин в Кремле – всё человечество в опасности. Россия должна быть признана государством-террористом", – констатирует Игорь Соловей.

Главное – не поддаваться на шантаж, которым снова и снова козыряет РФ

Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что последствиях подрыва дамбы Каховской ГЭС будут масштабными. Начиная от затопления огромного количества территорий Украины, заканчивая ограниченными возможностями подачи питьевой воды в южные регионы нашей страны и АРК

"Россия действует так, потому что она – страна-террорист. Так действовала всегда – так и будет действовать дальше, если ее не остановить Подобным образом РФ хочет продемонстрировать, что намерена и далее поднимать ставки. Что пойдет на всё, чтобы остановить наше контрнаступление. Нужно будет подорвать Запорожскую АЭС (где после сегодняшних событий могут возникнуть серьезные проблемы), сделать там какую-то катастрофу – россияне это сделают. Так хотят запугать нас и весь цивилизованный мир. Который точно должен срочно собрать по поводу очередного российского варварства Совет Нацбезопаности ООН и поставить, наконец, вопрос ребром – РФ там не место! Второй шаг (параллельный) – на уровне национальных законодательств всех стран цивилизованного мира следует обозначить, что РФ – страна-террорист, а ее высшее военно-политическое руководство – террористы №1. За любое сотрудничество с ними – бить санкциями. В том числе тех, кто пытается себя представить в роли миротворца — как тот же Китай", – подчеркивает Александр Антонюк.

Вопрос, по его мнению, должен быть – не как урегулировать "украинский кризис" (как эту жуткую войну называют некоторые условные "нейтралы"), а – как скорее наказать РФ, ее террористический режим, ее народ, этот режим поддерживающий.

"Затягивая данные процессы, мы создаем условия, чтобы военные преступления нарастали в геометрической прогрессии, – предупреждает эксперт. – Украина должна получить еще больше вооружения, быть готовой к разным сценариям (включая наихудший – ядерную угрозу), а на повестке дня – стоять именно вопрос наказания россиян за военные преступления, за терроризм. Главное — не поддаваться на шантаж, которым снова и снова козыряет РФ. Ключевая позиция – с террористами нельзя договариваться. Террористов надо уничтожать".

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