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Подрыв дамбы Каховской ГЭС: зачем на это пошли оккупанты – какими будут последствия

Мир еще раз оказался на грани ядерной катастрофы, ведь Запорожская АЭС потеряла источник охлаждения

сегодня, 10:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭСв Херсонской области проводится эвакуация людей, сообщает Оперативное командование "Юг". Начальник его пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк предполагает, что противник сделал это, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. И подчеркнула, что умным такой ход не назовешь, поскольку россияне нанесли больший вред своим же позициям на левом берегу Днепра, который географически – ниже, поэтому первый подвергается подтоплениюПрезидент Украины Владимир Зеленский по поводу очередного теракта агрессора созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности УкраиныО чем говорит происходящее? Какими могут быть последствия? Как должен отреагировать цивилизованный мир на очередное российское варварство, которое в РФ традиционно не признают? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС: зачем на это пошли оккупанты – какими будут последствия

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

Российский теракт будет иметь долгосрочные экономические и экологические последствия для Украины

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей рассуждает так:


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"Уничтожение дамбы Каховской ГЭС – это рукотворная техногенная катастрофа, организованная российскими оккупантами. И любые попытки обвинить в диверсии Украины – бессмысленны. Россияне сами заминировали дамбу и сами ее взорвали. Они еще раньше угрожали сделать это, шантажировали, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. Осенью 2022 года они впервые повредили часть дамбы, что привело к снижению уровня воды в Каховском водохранилище. Об угрозе трагедии Киев публично предупреждал еще именно тогда. Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Европейский Совет и призвал организовать международную наблюдательную миссию на объекте".

По мнению эксперта, возможная цель теракта – затопить острова в нижнем течении Днепра (накануне были освобождены Силами обороны Украины), чтобы помешать дальнейшему контрнаступлению на левобережье.

Другая вероятная причина — стремление нанести максимальный ущерб Украине в условиях, когда оккупанты потеряли надежду сохранить свой контроль над югом нашей страны.

"Российский теракт будет иметь долгосрочные экономические и экологические последствия для Украины (тысячи животных и экосистем будут уничтожены). Каховская ГЭС может остановить поставки воды в Крым по Северокрымскому каналу. Мир еще раз оказался на грани ядерной катастрофы. Ведь Запорожская АЭС потеряла источник охлаждения, – акцентирует Игорь Соловей. – Рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС равносильна применению оружия массового поражения. Мир должен именно так относиться к этому – и реагировать соответствующим образом".

Эксперт подчеркивает, что Кремль продолжает кампанию по экоциду в Украине. Так, в преддверии теракта на Каховской ГЭС, в Международный день защиты окружающей среды, 5 июня, оккупанты обстрелами повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области.

"Россия ведет откровенно геноцидальную войну против украинского народа, стремится убить как можно больше украинцев, а жизнь остальных сделать невыносимой. Пока Путин в Кремле – всё человечество в опасности. Россия должна быть признана государством-террористом", – констатирует Игорь Соловей.

Главное – не поддаваться на шантаж, которым снова и снова козыряет РФ

Политический эксперт Александр Антонюк уверен, что последствиях подрыва дамбы Каховской ГЭС будут масштабными. Начиная от затопления огромного количества территорий Украины, заканчивая ограниченными возможностями подачи питьевой воды в южные регионы нашей страны и АРК

"Россия действует так, потому что она – страна-террорист. Так действовала всегда – так и будет действовать дальше, если ее не остановить Подобным образом РФ хочет продемонстрировать, что намерена и далее поднимать ставки. Что пойдет на всё, чтобы остановить наше контрнаступление. Нужно будет подорвать Запорожскую АЭС (где после сегодняшних событий могут возникнуть серьезные проблемы), сделать там какую-то катастрофу – россияне это сделают. Так хотят запугать нас и весь цивилизованный мир. Который точно должен срочно собрать по поводу очередного российского варварства Совет Нацбезопаности ООН и поставить, наконец, вопрос ребром – РФ там не место! Второй шаг (параллельный) – на уровне национальных законодательств всех стран цивилизованного мира следует обозначить, что РФ – страна-террорист, а ее высшее военно-политическое руководство – террористы №1. За любое сотрудничество с ними – бить санкциями. В том числе тех, кто пытается себя представить в роли миротворца — как тот же Китай", – подчеркивает Александр Антонюк.

Вопрос, по его мнению, должен быть – не как урегулировать "украинский кризис" (как эту жуткую войну называют некоторые условные "нейтралы"), а – как скорее наказать РФ, ее террористический режим, ее народ, этот режим поддерживающий.

"Затягивая данные процессы, мы создаем условия, чтобы военные преступления нарастали в геометрической прогрессии, – предупреждает эксперт. – Украина должна получить еще больше вооружения, быть готовой к разным сценариям (включая наихудший – ядерную угрозу), а на повестке дня – стоять именно вопрос наказания россиян за военные преступления, за терроризм. Главное — не поддаваться на шантаж, которым снова и снова козыряет РФ. Ключевая позиция – с террористами нельзя договариваться. Террористов надо уничтожать".

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Источник: https://comments.ua/
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