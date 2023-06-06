У Зеленского отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС: может произойти еще одна катастрофа

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Кравцев Сергей
Действия оккупантов на Каховской ГЭС несут угрозу для Запорожской АЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников
Глава ОП заявил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС – это очередное военное преступление и экоцид.
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По словам Ермака, из-за случившегося президент Владимир Зеленский срочно собирает Совет нацбезопасности и обороны.
Он добавил, действия оккупантов на Каховской ГЭС также несут угрозу для ЗАЭС. Сейчас власть работает, как центральная, так и региональная.
Отметим, сегодня утром россияне подорвали Каховскую ГЭС. Российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС изнутри. В "Укргидроэнерго" сообщили, что ГЭС не подлежит восстановлению, а Каховское водохранилище будет "сработано" в течение ближайших четырех дней.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате подрыва дамбы есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В Украине готовятся к эвакуации населения с территорий, который грозит подтопление.
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