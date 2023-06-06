Россияне подорвали Каховскую ГЭС: подробности

Российские захватнические войска совершили подрыв Каховской ГЭС сегодня ночью, 6 июня. На данный момент уточняются масштабы разрушений. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников

"Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация наблюдается", — говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

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Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский обратился к жителям Херсонщины – постоянно следить за сообщениями областной военной администрации. И при необходимости выполнять оперативно инструкции.

Также появилось заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина. Он заявил, что уже в ближайшее время вода получит критического уровня.

"Началась эвакуация жителей опасных районов, все службы работают. Прошу собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации. Отдельно обращаюсь к жителям Левого берега. Прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь. Немедленно покиньте опасные территории", — обратился Александр Прокудин.

Сообщается также, что автобусы уже готовы и из районов, куда будет поступать вода начнется немедленная эвакуация. Людей призывают не медлить.

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