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Почему появились заявления РФ о контрнаступлении ВСУ – как стоит реагировать

Украинское контрнаступление уже несколько месяцев, а то и больше – одна из топовых тем, сейчас на информационном фронте новое обострение

сегодня, 15:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан положительно оценил перспективы грядущего контрнаступления Сил обороны УкраиныТем временем Минобороны РФ сообщает о том, что ВСУ уже якобы начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении", где, по версии российской пропаганды, не имели успехаВ свою очередь, СтратКом ВСУ предупреждаетчто россияне в ближайшее время "будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии, даже если контрнаступления и нет". Доверять призывают только сводкам Генштаба и официальным спикерам Сил обороны. Как оцениваете информационные битвы вокруг подготовки (или уже не только подготовки) наступательных действий ВСУ? Как себя проявили разные стороны, о чём это говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Почему появились заявления РФ о контрнаступлении ВСУ – как стоит реагировать

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Пропаганда страны-агрессора действует в абсолютно предсказуемом – лживом – ключе

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:


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"Можно точно говорить, что мы видим определенные наступления, контрнаступления в информационном пространстве. Об этом – и недавнее заявление президента Зеленского, что ВСУ – готовыИ ряд подобных заверений со стороны других высокопоставленных украинских чиновников, а также наших западных партнеровБезусловно, есть реакция на это и со стороны РФ, которая уже начала войну в информационном пространстве касательно того – успешно ли идет контрнаступление или нет. Хоть при этом, никто на самом деле не знает — началось оно или нет. И тут можно согласиться с высказывание президента, что это — не кино, и никто точно не скажет, как всё будет происходить".

Эксперт акцентирует, что есть определенные вопросы касательно необходимости разминирования огромных площадей, чтобы иметь возможность идти вперед на тех или иных направлениях. Но тут, судя по просочившейся в медиа информации, уже предпринимаются определенные действия.

"Украинское контрнаступление уже несколько месяцев, а то и больше – одна из топовых тем в информационном поле не только Украины и РФ, но и мировых СМИ. Ее настолько накрутили, планку ожиданий подняли так высоко, что сложно предположить, как будут оценены конкретные военные действия", – считает Виталий Бала.

По его мнению, украинская сторона явно пытается деморализовать российскую различными заявлениями (в стиле – всё готово, мы имеем мощную долгосрочную поддержку со стороны зарубежных партнеров, обещающих продолжить поддерживать нас столько, сколько будет нужно). В это же вплетаются прогнозы военных экспертов, в том числе отставных генералов (не только украинских, но и западных) о том, что наступление ВСУ точно будет суперуспешным.

"И российской стороне нужно как-то реагировать, – поясняет эксперт. – Отсюда – постоянно появляющиеся фейки о якобы неуспешности действий Сил обороны Украины, о наших якобы огромных потерях. Теперь уже – в наступательных операциях. В этом смысле пропаганда страны-агрессора действует в абсолютно предсказуемом – лживом – ключе".

Пропагандисты понимают, что надо искать какие-то дополнительные инструменты, которые могли бы, как минимум, успокоить общество

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун обращает внимание, что россияне уходят сейчас в глубокую оборону, а темпы их атак – чуть ли не на историческом минимуме с начала полномасштабного вторжения. И российское общество ощущает провалы – эмоциональные, физические. Позитива нет. Но российская пропаганда неумолима, подчеркивает эксперт. Она направлена исключительно на искажение действительности. Потому продолжает, даже когда страна катится в бездну, формировать образ побед на всех фронтах. 

"Пропагандисты понимают, что надо искать какие-то дополнительные инструменты, которые могли бы, как минимум, успокоить общество. А в идеале — продолжить его кормить обещанием побед, сказками о неспособности ВСУ навязать свою повестку дня, освобождать территории. Конечно, так приходится действовать лишь потому, что это продлевает жизнь российскому режиму. Ведь если не будет побед хотя бы в телевизоре, то уровень общественной поддержки власти, и так заметно ослабевший, стремительно рухнет. И возникнет вероятность бунтов", – поясняет Максим Джигун.

По его словам, у информационно-психологических операций (ИПСО) рос-пропаганды в стиле "попытки украинского наступления захлебнулись" – две основные аудитории. Первая – российская, для которой контекст – "у Украины ничего не выходит, наша доблестная освободительная армия вот-вот решит все задачи СВО". Вторая – украинская, которую рос-пропаганда подобными фейками-страшилками хочет заставить ослабить поддержку ВСУ, высшего военно-политического руководства, требовать от власти скорейшего мира на любые условиях.

"Проблем для РФ в том, что ее пропаганда работала в Украине с прицелом на определенную аудиторию. И не работает уже пару лет как. К тому же, как выяснилось, фейками кормили не только украинцев и обычных россиян, но даже российское руководство. Которое решило, что оккупационную армию тут встретят цветами, а Киев падет за три дня. На практике всё вышло иначе. Так что уровень восприятия рос-пропаганды в Украине сейчас тоже – на историческом минимуме", – уверен Максим Джигун.

Вместе с тем он призывает быть аккуратными, трезво мыслить, анализировать, чтобы во время очередных ИПСО противника не попадаться на них.

"Информационная война – часть собственно войны. И, конечно, верить следует лишь официальным источникам или авторитетными медиа. Это – ключевой посыл, который должен быть в умах украинского общества перед таким важным этапом военных действий ВСУ как наступательные операции. А то, что у нас всё выйдет — нет никаких сомнений. Верим в ВСУ, поддержи их всем, чем можем", – констатирует политолог.

Россияне будут вбрасывать истории о тысячах разбитых танков, уничтоженных самолетов и "Хаймерсов"

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Сообщение СтратКома ВСУ о том, что в связи с украинским контрнаступлением будут распространяться разнообразные фейки, означает одно – контрнаступление уже началось. Оно уже идет, как мы видим из панических заявлений российских военкоров, на разных направлениях. Активно началось еще вчера".

Какое направление будет основным — до сих пор не ясно, отмечает эксперт. Зато ясно, что легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" находятся сейчас на территории РФ, сковывая путинских силовиков в Белгородской области. Что происходят активные действия в районе Сватово на Луганщине, у Бахмута, Угледара и Водяного на Донетчине, на части Запорожской области.

"Естественно, россияне будут вбрасывать истории о тысячах разбитых танков, уничтоженных самолетов и "Хаймерсов". Украинцы уже давно поняли, что российским медиа верить нельзя. Ждем соответствующих заявлений от наших военных, видео с освобожденными городами, которых, надеемся, будет становиться с каждым днем всё больше", – заключает Татьяна Попова.

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Источник: https://comments.ua/
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