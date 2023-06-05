Почему появились заявления РФ о контрнаступлении ВСУ – как стоит реагировать

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Кравцев Сергей
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан положительно оценил перспективы грядущего контрнаступления Сил обороны Украины. Тем временем Минобороны РФ сообщает о том, что ВСУ уже якобы начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении", где, по версии российской пропаганды, не имели успеха. В свою очередь, СтратКом ВСУ предупреждает, что россияне в ближайшее время "будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии, даже если контрнаступления и нет". Доверять призывают только сводкам Генштаба и официальным спикерам Сил обороны. Как оцениваете информационные битвы вокруг подготовки (или уже не только подготовки) наступательных действий ВСУ? Как себя проявили разные стороны, о чём это говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:
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Эксперт акцентирует, что есть определенные вопросы касательно необходимости разминирования огромных площадей, чтобы иметь возможность идти вперед на тех или иных направлениях. Но тут, судя по просочившейся в медиа информации, уже предпринимаются определенные действия.
По его мнению, украинская сторона явно пытается деморализовать российскую различными заявлениями (в стиле – всё готово, мы имеем мощную долгосрочную поддержку со стороны зарубежных партнеров, обещающих продолжить поддерживать нас столько, сколько будет нужно). В это же вплетаются прогнозы военных экспертов, в том числе отставных генералов (не только украинских, но и западных) о том, что наступление ВСУ точно будет суперуспешным.
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун обращает внимание, что россияне уходят сейчас в глубокую оборону, а темпы их атак – чуть ли не на историческом минимуме с начала полномасштабного вторжения. И российское общество ощущает провалы – эмоциональные, физические. Позитива нет. Но российская пропаганда неумолима, подчеркивает эксперт. Она направлена исключительно на искажение действительности. Потому продолжает, даже когда страна катится в бездну, формировать образ побед на всех фронтах.
По его словам, у информационно-психологических операций (ИПСО) рос-пропаганды в стиле "попытки украинского наступления захлебнулись" – две основные аудитории. Первая – российская, для которой контекст – "у Украины ничего не выходит, наша доблестная освободительная армия вот-вот решит все задачи СВО". Вторая – украинская, которую рос-пропаганда подобными фейками-страшилками хочет заставить ослабить поддержку ВСУ, высшего военно-политического руководства, требовать от власти скорейшего мира на любые условиях.
Вместе с тем он призывает быть аккуратными, трезво мыслить, анализировать, чтобы во время очередных ИПСО противника не попадаться на них.
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:
Какое направление будет основным — до сих пор не ясно, отмечает эксперт. Зато ясно, что легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" находятся сейчас на территории РФ, сковывая путинских силовиков в Белгородской области. Что происходят активные действия в районе Сватово на Луганщине, у Бахмута, Угледара и Водяного на Донетчине, на части Запорожской области.
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