Почему появились заявления РФ о контрнаступлении ВСУ – как стоит реагировать

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан положительно оценил перспективы грядущего контрнаступления Сил обороны Украины. Тем временем Минобороны РФ сообщает о том, что ВСУ уже якобы начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении", где, по версии российской пропаганды, не имели успеха. В свою очередь, СтратКом ВСУ предупреждает, что россияне в ближайшее время "будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии, даже если контрнаступления и нет". Доверять призывают только сводкам Генштаба и официальным спикерам Сил обороны. Как оцениваете информационные битвы вокруг подготовки (или уже не только подготовки) наступательных действий ВСУ? Как себя проявили разные стороны, о чём это говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Пропаганда страны-агрессора действует в абсолютно предсказуемом – лживом – ключе

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

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И ряд подобных заверений со стороны других высокопоставленных украинских чиновников, а также наших западных партнеров Безусловно, есть реакция на это и со стороны РФ, которая уже начала войну в информационном пространстве касательно того – успешно ли идет контрнаступление или нет. Хоть при этом, никто на самом деле не знает — началось оно или нет. И тут можно согласиться с высказывание президента, что это — не кино, и никто точно не скажет, как всё будет происходить". "Можно точно говорить, что мы видим определенные наступления, контрнаступления в информационном пространстве. Об этом – и недавнее заявление президента Зеленского, что ВСУ – готовы

Эксперт акцентирует, что есть определенные вопросы касательно необходимости разминирования огромных площадей, чтобы иметь возможность идти вперед на тех или иных направлениях. Но тут, судя по просочившейся в медиа информации, уже предпринимаются определенные действия.

в информационном поле не только Украины и РФ, но и мировых СМИ. Ее настолько накрутили, планку ожиданий подняли так высоко, что сложно предположить, как будут оценены конкретные военные действия", – считает Виталий Бала. "Украинское контрнаступление уже несколько месяцев, а то и больше – одна из топовых тем

По его мнению, украинская сторона явно пытается деморализовать российскую различными заявлениями (в стиле – всё готово, мы имеем мощную долгосрочную поддержку со стороны зарубежных партнеров, обещающих продолжить поддерживать нас столько, сколько будет нужно). В это же вплетаются прогнозы военных экспертов, в том числе отставных генералов (не только украинских, но и западных) о том, что наступление ВСУ точно будет суперуспешным.

"И российской стороне нужно как-то реагировать, – поясняет эксперт. – Отсюда – постоянно появляющиеся фейки о якобы неуспешности действий Сил обороны Украины, о наших якобы огромных потерях. Теперь уже – в наступательных операциях. В этом смысле пропаганда страны-агрессора действует в абсолютно предсказуемом – лживом – ключе".

Пропагандисты понимают, что надо искать какие-то дополнительные инструменты, которые могли бы, как минимум, успокоить общество

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун обращает внимание, что россияне уходят сейчас в глубокую оборону, а темпы их атак – чуть ли не на историческом минимуме с начала полномасштабного вторжения. И российское общество ощущает провалы – эмоциональные, физические. Позитива нет. Но российская пропаганда неумолима, подчеркивает эксперт. Она направлена исключительно на искажение действительности. Потому продолжает, даже когда страна катится в бездну, формировать образ побед на всех фронтах.

"Пропагандисты понимают, что надо искать какие-то дополнительные инструменты, которые могли бы, как минимум, успокоить общество. А в идеале — продолжить его кормить обещанием побед, сказками о неспособности ВСУ навязать свою повестку дня, освобождать территории. Конечно, так приходится действовать лишь потому, что это продлевает жизнь российскому режиму. Ведь если не будет побед хотя бы в телевизоре, то уровень общественной поддержки власти, и так заметно ослабевший, стремительно рухнет. И возникнет вероятность бунтов", – поясняет Максим Джигун.

По его словам, у информационно-психологических операций (ИПСО) рос-пропаганды в стиле "попытки украинского наступления захлебнулись" – две основные аудитории. Первая – российская, для которой контекст – "у Украины ничего не выходит, наша доблестная освободительная армия вот-вот решит все задачи СВО". Вторая – украинская, которую рос-пропаганда подобными фейками-страшилками хочет заставить ослабить поддержку ВСУ, высшего военно-политического руководства, требовать от власти скорейшего мира на любые условиях.

"Проблем для РФ в том, что ее пропаганда работала в Украине с прицелом на определенную аудиторию. И не работает уже пару лет как. К тому же, как выяснилось, фейками кормили не только украинцев и обычных россиян, но даже российское руководство. Которое решило, что оккупационную армию тут встретят цветами, а Киев падет за три дня. На практике всё вышло иначе. Так что уровень восприятия рос-пропаганды в Украине сейчас тоже – на историческом минимуме", – уверен Максим Джигун.

Вместе с тем он призывает быть аккуратными, трезво мыслить, анализировать, чтобы во время очередных ИПСО противника не попадаться на них.

"Информационная война – часть собственно войны. И, конечно, верить следует лишь официальным источникам или авторитетными медиа. Это – ключевой посыл, который должен быть в умах украинского общества перед таким важным этапом военных действий ВСУ как наступательные операции. А то, что у нас всё выйдет — нет никаких сомнений. Верим в ВСУ, поддержи их всем, чем можем", – констатирует политолог.

Россияне будут вбрасывать истории о тысячах разбитых танков, уничтоженных самолетов и "Хаймерсов"

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Сообщение СтратКома ВСУ о том, что в связи с украинским контрнаступлением будут распространяться разнообразные фейки, означает одно – контрнаступление уже началось. Оно уже идет, как мы видим из панических заявлений российских военкоров, на разных направлениях. Активно началось еще вчера".

Какое направление будет основным — до сих пор не ясно, отмечает эксперт. Зато ясно, что легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" находятся сейчас на территории РФ, сковывая путинских силовиков в Белгородской области. Что происходят активные действия в районе Сватово на Луганщине, у Бахмута, Угледара и Водяного на Донетчине, на части Запорожской области.

"Естественно, россияне будут вбрасывать истории о тысячах разбитых танков, уничтоженных самолетов и "Хаймерсов". Украинцы уже давно поняли, что российским медиа верить нельзя. Ждем соответствующих заявлений от наших военных, видео с освобожденными городами, которых, надеемся, будет становиться с каждым днем всё больше", – заключает Татьяна Попова.

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