Чем Украине выгодны бои на Белгородщине – входит ли "Русский добровольческий корпус" в состав ВСУ

Выходные для власти Белгородской области выдались весьма неспокойными, ведь бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" весьма успешно продолжили свои операции. Чем Украине выгодны бои в Белгородской области? Входит ли "Русский добровольческий корпус" в состав ВСУ? Издание "Комментарии" постаралось разобраться в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Граждане РФ вернулись на свою родину с целью что-то там изменить, вернуть демократию

В операция на территории Белгородской области действительно принимают участие граждане РФ, которые таким образом решили вернуться на свою Родину и дать бой путинскому режиму. Такое мнение в эфире телеканала "1+1" высказал военный эксперт Александр Коваленко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Достаточно активно они действуют, это правда. И я надеюсь, что это будет распространяться не только в Белгородской и Брянской областях, еще и Курская есть область. То есть, есть направления, по которым надо работать", — пояснил Коваленко.

По его словам, российские партизаны выполняют сразу несколько задач. Во-первых, оттянуть войска российских захватчиков с фронта на новое направление. Во-вторых, создать буферную зону на территории РФ, чтобы оккупанты не терроризировали местное население в приграничных районах Украины постоянными обстрелами.

РДК выполняет важную задачу для ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала ответил на вопрос о принадлежности к ВСУ "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в операциях в Белгородской области РФ.

"Это тот самый корпус. Он один. Этот корпус входит в состав интернационального легиона ВСУ", — пояснил эксперт.

По его информации, просто сейчас бойцы РДК решают военные задачи в своих интересах.

"Но они все военнослужащие Вооруженных сил, они комбатанты", — добавил Жданов.

По данным из открытых источников, "Русский добровольческий корпус" был сформирован в августе прошлого года как подразделение российских добровольцев, которые приняли решение сражаться на стороне Украины еще с 2014 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему активизировались разговоры о переговорах Украины и РФ – к чему все это приведет.



