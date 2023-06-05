Чем Украине выгодны бои на Белгородщине – входит ли "Русский добровольческий корпус" в состав ВСУ

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Кравцев Сергей
Выходные для власти Белгородской области выдались весьма неспокойными, ведь бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" весьма успешно продолжили свои операции. Чем Украине выгодны бои в Белгородской области? Входит ли "Русский добровольческий корпус" в состав ВСУ? Издание "Комментарии" постаралось разобраться в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников
В операция на территории Белгородской области действительно принимают участие граждане РФ, которые таким образом решили вернуться на свою Родину и дать бой путинскому режиму. Такое мнение в эфире телеканала "1+1" высказал военный эксперт Александр Коваленко.
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По его словам, российские партизаны выполняют сразу несколько задач. Во-первых, оттянуть войска российских захватчиков с фронта на новое направление. Во-вторых, создать буферную зону на территории РФ, чтобы оккупанты не терроризировали местное население в приграничных районах Украины постоянными обстрелами.
Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала ответил на вопрос о принадлежности к ВСУ "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в операциях в Белгородской области РФ.
По его информации, просто сейчас бойцы РДК решают военные задачи в своих интересах.
По данным из открытых источников, "Русский добровольческий корпус" был сформирован в августе прошлого года как подразделение российских добровольцев, которые приняли решение сражаться на стороне Украины еще с 2014 года.
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