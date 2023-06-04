Почему активизировались разговоры о переговорах Украины и РФ – к чему все это приведет

Спецпредставитель Китайской Народной Республики (КНР) по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Пекин намерен направить отправить в Европу еще одну "миротворческую" делегацию с целью вывести Киев и Москву на переговоры по урегулированию войны. Тем временем новые псевдомирные планы продолжают продуцироваться. Теперь вот подтянулась Индонезия. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который ранее также отличился рядом странных заявлений в ракурсе российско-украинской войны. Почему активизировался "миротворческий" фронт? Зачем некоторые страны так откровенно подыгрывают Кремлю? К чему всё это в итоге приведет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У всех есть ощущение, что какое-то время будут продолжаться военные действия, прежде чем сложатся условия для конструктивного диалога о мире

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает так:

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"Все эти миссии, действительно, пока что напоминают "псевдомиротворческие". Думаю, что их инициаторы прекрасно понимают, что они не приведут к установлению мира. Последние китайские предложения больше напоминали идею капитуляции Украины. Предложения из Индонезии тоже привели бы лишь к замораживанию войны, а никак не к установлению справедливого мира".

Посмотрим, продолжает эксперт, будет ли КНР готова несколько подкорректировать свои предложения. Но особых надежд на это нет, считает он.

"Что касается Лулы, то президент Бразилии, наконец-то, на днях назвал то, что происходит в Украине, агрессией России. Это уже прогресс, который, впрочем, вряд ли сделает его важным игроком в установлении мира. У всех есть ощущение, что, скорее всего, какое-то время будут продолжаться военные действия, прежде чем сложатся условия для какого-то конструктивного диалога о мире", – констатирует Владимир Дубовик.

Антиамериканизм – в Африке, Южной Америке, Азии – это не пророссийские настроения, а результат определенных ошибок внешней политики США

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич акцентирует, что каждая страна преследует, прежде всего, свои интересы.

"Если сейчас спросить у Украины касательно мирного плана по Судану, скорее всего, мы скажем что-то типа "надо перестать стрелять и начать договариваться". Потому что нет вовлеченности в ситуацию, нет ее понимания. Примерно то же самое у многих стран — касательно российско-украинской войны", – поясняет эксперт.

С другой стороны, продолжает он, эта война влияет на мировую политику. Но пока не переросла в формат глобального противостояния.

"На этом фоне, а также на фоне отхода США с ряда позиций, не ключевых сейчас для Вашингтона, есть интерес ряда государств усилить свою международную субъектность. Или заявить о ней. Именно так действуют государства БРИКС, куда, кроме РФ, входят Китай, Бразилия, Индия и ЮАР, стремящиеся стать региональными лидерами", – отмечае Игорь Тышкевич.

По его словам, уже понятно, что по результатам войны в Украине будет переформатирована система обеспечения глобальной безопасности.

"Если ты имеешь какие-то амбиции как геополитический игрок, ты должен быть в процессе обсуждения этой новой системы. И тут речь идет не о мире в Украине, а о том, как будет выглядеть весь мир после этой войны, – подчеркивает эксперт. – И входить в это обсуждение, становиться его субъектом, целесообразно, участвуя, среди прочего, в разговорах о том, как может завершаться война в Украине".

Игорь Тышкевич напоминает, что мы имеем условный план Путина, который Кремль озвучивал уже не раз. Это российские "хотелки" типа нейтрального статуса Украины, демилитаризации, денацификации и так далее. Всё это неприемлемо и не будет реализовано.

Есть также украинская формула мира, основные критерии которой давно известны. Среди прочего, это освобождение всех территорий, а также гарантии безопасности.

"Вот только гарантии безопасности – со стороны кого? Только Западного блока? Вступлением в НАТО, что автоматически обеспечивает безопасность, согласно Уставу блока? Или же – гарантии безопасности не только от Запада, не только от НАТО? И это уже – место для игры других государств, в том числе, Китая, – считает эксперт. – Что российский, что украинский планы для ряда государств, которые географически или политически далеки от нас, кажутся невыполнимыми. Соответственно, логичны предложения со стороны местных политиков в стиле — а давайте попробуем начать договариваться где-то посредине. И именно такого типа планы сейчас предлагаются всё чаще".

При этом, акцентирует Игорь Тышкевич, если говорить о государствах БРИКС, о близкой к ним Индонезии, их предложения – это не пророссийские планы. Потому что РФ уже далеко не ключевой игрок в данном объединении.

"Это, условно говоря, планы, которые будет пытаться каким-то образом собрать воедино, вероятнее всего, Китай и Бразилия, – размышляет эксперт. – Это не означает, что планы не станут варьироваться. Однако сейчас сделана первая заявка, которая, вполне возможно, особенно, если украинская дипломатия будет активной, скорректируется. Подчеркиваю – это не пророссийская, не проукраинская позиция. Исходя из политики стран БРИКС, это скорее антиамериканская позиция".

По словам эксперта, антиамериканизм — в Африке, Южной Америке, Азии — это не пророссийские настроения, а результат определенных ошибок внешней политики США.

"Но это не значит, что эти государства автоматически являются союзниками РФ. Просто она старается плотно с ними работать, тогда как партнеры Штатов стараются этого избегать. И это проблемы именно тех, кто избегает подобной работы, – уверен Игорь Тышкевич. – Потому что любая позиция — корректируема. Типичный пример, когда партнер и союзник США — Израиль, имея конфликты в арабском мире, пытается выйти на договоренности с арабскими государствами, с государствами Африки, которые занимают явно антиамериканскую позицию".

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