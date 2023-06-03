Очередной "мирный план" для Украины – в этот раз от Индонезии: в МИД уже ответили

Немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого соприкосновения, а также "референдум" – предлагают власти Индонезии, чтобы остановить полномасштабную войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое предложение Индонезии озвучил министр обороны Прабово Субианто, пишет "Укринформ".

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто. Фото: Украинформ

Субианто завил, первое, что нужно сделать уже сейчас – это прекратить огонь и боевые действия. Второе – развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону. Третье – сформировать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет мониторить ситуацию, чтобы ни одна из сторон не прибегала к нарушениям и не открывала огонь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Далее власти Индонезии считают целесообразным провести "референдумы" на захваченных Россией территориях, чтобы местные жители сами определились, в какой стране они хотят жить.

В МИД Украины оперативно ответили, объяснив, что между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы.

"Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт – зафиксированных в официальных документах ООН", – говорится в заявлении МИД Украины.

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины – это попытка россиян отложить украинское контрнаступление, чтобы помешать Киеву восстановить суверенитет на всей совей территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — прогноз на лето-2023: куда повернет война – чего ждать во внутриполитической жизни.

Также издание "Комментарии" сообщало – война в Украине: почему в тылу врага неспокойно – как это может приблизить контрнаступление.



