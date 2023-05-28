Война в Украине: почему в тылу врага неспокойно – как это может приблизить контрнаступление

Пока ВСУ готовятся к долгожданным наступательным операциям (контрнаступлению и наступлению), причем, по стандартам НАТО, россияне, похоже, проводят перегруппировку войск, в том числе, выводя ЧВК "Вагнер" из Бахмута. В свою очередь, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рапортует, что благодаря операции российских противников путинского режима на Белгородщине была собрана ценная информация для разведки. Что показала в военно-политическом, информационно-политическом смысле уходящая неделя в ракурсе российско-украинской войны? Как события, предположительно, могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Российская сторона абсолютно не готова воевать на своей территории

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина акцентирует, что уходящая неделя была богата на события, тон которым задавала Украина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам эксперта, "победа века" в виде якобы взятия Бахмута, широко осветляемая российскими СМИ, которая, по задумке, должна была поднять градус в патриотической повестке, была быстро омрачена заходом в Белгородскую область представителей РДК и Легиона "Свобода России".

Даже, несмотря на предупреждения, что подобные прорывы могут иметь место (об этом говорил, например, террорист Гиркин), российские пограничники ни ресурсно ни морально не были готовы к отражению атаки", – отмечает Анна Малкина. "Бегство, паника, дезорганизация российских подразделений – это то, что многих, наверное, удивило. Но это также дало понимание, что российская сторона абсолютно не готова воевать на своей территории.

Данная ситуация, по ее мнению, кроме информационной деморализации, будет иметь другие серьезные последствия.

"Во-первых, граница с Украиной должна будет усилиться за счет подразделений, снятых с фронта. Во-вторых, оригинальный сценарий захода на российскую территорию воинов РДК с российскими паспортами – это новый прецедент, который не нарушает рекомендаций Запада о ненападении на территорию России. По крайней мере, формально. И каких-то резких осуждений данной акции западными партнерами озвучено не было. А это значит, что подобные операции будут повторяться всё чаще и, возможно, с привлечением большего количества бойцов и техники. В-третьих, военные действия на территории РФ — мощный деморализующий фактор, причем, его охват очень широк — от непосредственно военных, находящихся там до местного населения, которое не готово смотреть на войну из окна, а не по телевизору", – подчеркивает Анна Малкина.

Все эти действия, судя по всему, являются частью подготовки к контрнаступлению ВСУ. Они нетривиальны, а поэтому эффективны, констатирует эксперт.

Общее ощущение таково, что украинские войска на следующей неделе нарастят интенсивность атак или перейдут на некоторых участках в наступление

Много, казалось бы, спорадических действий украинских войск, всё больше превращается в четкую систему, считает политолог Владимир Цыбулько.

не говоря уже о южном направлении". "Похоже, противник начинает противодействие, но все его маневры больше напоминают латание дыр в обороне, попытку догнать, реагировать на ситуацию, а не превентивные меры, – отмечает эксперт. – И это позволяет украинским войскам удерживать инициативу. Теперь, даже после победной трескотни о якобы захвате Бахмута, россияне заговорили о том, что на самом деле украинские войска владеют инициативой в том районе

По словам Владимира Цыбулько, удары по Бердянску, Мариуполю, Краснодару, Ростову создают ощущение прихода войны на территорию самой эрэфии. А несостоятельность российской ПВО противостоять ударам доводит население российского приграничья до полного неверия в путинскую системы, до разочарования в ней.

"Общее ощущение таково, что украинские войска на следующей неделе нарастят интенсивность атак или перейдут на некоторых участках в наступление, например, на новоподтянутые к Бахмуту российские подразделения. Также интересно донецкое направление", – считает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги недели: что было самым главным – в каком ожидании живет Украина.



