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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на заявление военного аналитика, майора запаса ВСУ, ветерана российско-украинской войны – Алексея Гетьмана, в эфире "24 канала".
Готовы ли ВСУ к контрнаступлению. Иллюстративное фото
Украинские воины каждый день плодотворно тренируются по мировым стандартам, изучают тактику и отрабатывают физическую подготовку перед наступлением. Они выполняют все необходимые действия, чтобы в большом бою продвигаться с как можно меньшими потерями и чтобы запутать врага, заметил военный аналитик.
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Он добавил, что наши военные готовятся к контрнаступлению по стандартам НАТО. Что позволит быть победителем на боли боя и понести минимальные потери.
Напомним, "Комментарии" писали, - Российская граница с Украиной будет пылать более чем в 1000 км, — Дунда Упадок России — неизбежен. Там все чаще будут проходить рейды, как на Белгородщине.
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