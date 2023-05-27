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Украинские защитники готовятся к контрнаступлению по стандартам НАТО, - военный аналитик

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу, их ярость и желание закипают внутри, в ожидании наступления

сегодня, 18:15
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на заявление военного аналитика, майора запаса ВСУ, ветерана российско-украинской войны – Алексея Гетьмана,  в эфире "24 канала". 

Украинские защитники готовятся к контрнаступлению по стандартам НАТО, - военный аналитик

Готовы ли ВСУ к контрнаступлению. Иллюстративное фото

Украинские воины каждый день плодотворно тренируются по мировым стандартам, изучают тактику и отрабатывают физическую подготовку перед наступлением. Они выполняют все необходимые действия, чтобы в большом бою продвигаться с как можно меньшими потерями и чтобы запутать врага, заметил военный аналитик.


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"Наша задача – иметь четкие связи между подразделениями, взаимодействие с авиацией, танками, артиллерией, военной разведкой, аэроразведкой и не только. Все должно работать как один общий механизм", – подчеркнул Гетьман.

Он добавил, что наши военные готовятся к контрнаступлению по стандартам НАТО. Что позволит быть победителем на боли боя и понести минимальные потери.

"Мы говорили, что украинское общество немного "перегрето" ожиданием наступления. Военнослужащие, готовые к этому событию, тоже немного "перегреты". Они рвутся начинать. Все готовы, ярость и желания закипают", — подытожил майор запаса ВСУ.

Напомним, "Комментарии" писали, - Российская граница с Украиной будет пылать более чем в 1000 км, — Дунда Упадок России — неизбежен. Там все чаще будут проходить рейды, как на Белгородщине.

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Источник: https://24tv.ua/kontrnastup-zsu-gotovi-ukrayinski-zahisniki-yti-nastup_n2322466
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