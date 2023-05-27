Украинские защитники готовятся к контрнаступлению по стандартам НАТО, - военный аналитик

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на заявление военного аналитика, майора запаса ВСУ, ветерана российско-украинской войны – Алексея Гетьмана, в эфире "24 канала".

Готовы ли ВСУ к контрнаступлению. Иллюстративное фото

Украинские воины каждый день плодотворно тренируются по мировым стандартам, изучают тактику и отрабатывают физическую подготовку перед наступлением. Они выполняют все необходимые действия, чтобы в большом бою продвигаться с как можно меньшими потерями и чтобы запутать врага, заметил военный аналитик.

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"Наша задача – иметь четкие связи между подразделениями, взаимодействие с авиацией, танками, артиллерией, военной разведкой, аэроразведкой и не только. Все должно работать как один общий механизм", – подчеркнул Гетьман.

Он добавил, что наши военные готовятся к контрнаступлению по стандартам НАТО. Что позволит быть победителем на боли боя и понести минимальные потери.

"Мы говорили, что украинское общество немного "перегрето" ожиданием наступления. Военнослужащие, готовые к этому событию, тоже немного "перегреты". Они рвутся начинать. Все готовы, ярость и желания закипают", — подытожил майор запаса ВСУ.

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