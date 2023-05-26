К чему привели постоянные разговоры о контрнаступлении – что ждут ВСУ

Украинское грядущее наступление (и частично идущее контрнаступление) остается одной из топ-тем и активно обсуждается как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Не менее активно на этой неделе обсуждается рейд российских противников путинского режима в Белгородскую область, возможно, с участием американской военной техники. О чем говорят последние события российско-украинской войны и усилившиеся разговоры вокруг наступления ВСУ – в политико-информационном и не только ракурсе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Если мы не планируем в ближайшее время наступательных операций большого масштаба, то власть рискует получить обратный эффект от этого ожидания

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик поделился таким комментарием:

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"Фон самого контрнаступления, по-моему, становится перезревшим. Его ожидали в конце апреля, начале мая. Уже конец мая. И все эти "вот-вот-вот" вызвали чрезмерные ожидания, особенно у украинцев. Причем ожидания не просто некого быстрого позитивного действия, но и – связывания с этим контрнаступлением чуть ли не конца войны".

Эксперт акцентирует, что завышенные ожидания, помноженные на инфантильность части общества, имеют и обратный эффект.

Или же наносятся точечные удары по объектам военной инфраструктуры на оккупированных территориях Украины, включая Крым и Донбасс, а также по собственно территории РФ (в том числе разрушающие удары вглубь страны-агрессора). Тогда ожидания наступления подтверждаются практическими действиями, демонстрирующими, что оно активно готовится или уже в каком-то виде началось", – поясняет Виталий Кулик. "Если мы не планируем в ближайшее время наступательных операций большого масштаба, то власть рискует получить обратный эффект от этого ожидания (разочарование, усталость, апатия, не готовность мобилизироваться и т.д.). Важно получать подтверждение тому, что ведется активная подготовка контрнаступления или же оно уже частично реализуется – в той или иной мере. Сопровождаясь некими операциями, которые можно рассматривать как успешные, иллюстрирующие некие достижения. К примеру, неэффективость российской обороны, что было сделано российскими подразделениями, противостоящими путинскому режиму и совершившими рейд в Белгородской области

Соответственно, продолжает он, не будет негативных последствий в ракурсе некого скорого решения по результатам этого наступления.

"Подчеркиваю – многие в Украине вкладывают свои потаенные, самые искренние и эмоциональные ожидания, что это наступление будет ключевым, переломным. Что оно приведет к скорому окончанию войны. Это надо понимать, – считает Виталий Кулик. – Медиа-политики, информационные сети, западные партнеры постарались, чтобы именно так был сформулирован данный посыл. Чтобы возникли подобные ожидания. И Украине надо либо соответствовать им, либо подтверждать, что мы не отказываемся от данной позиции, просто она растягивается во времени – и будет происходить не столь быстро, не так спрессовано, как некоторым хочется. Однако цель будет та же".

ВСУ стремятся нанести не просто какой-то один удар или два, а – серьезное поражение противнику

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец признался: когда военным задают вопросы о контрнаступлении, следует, мягко говоря, не литературный ответ.

"Следует понимать, что ответ тут даст в свое время соответствующим приказом главком ВСУ Залужный. Как говорил об этом глава СНБО Данилов – круг лиц, посвященных в планы относительно контрнаступления, весьма узок. Что можно сказать на сегодняшний день, так это то, что сложились определенные предпосылки для того, чтобы соответствующие наступательные действия начались", – отмечает эксперт.

Но, уточняет он, есть и определенный недостаток в необходимых средствах поражения (а в них должно быть значительное преимущество).

"Необходимо накопить некоторое количество артиллерийских снарядов, чтобы иметь возможность наступать в течение минимум пяти дней. Кроме того, есть потребность в средствах ПВО именно на фронте, чтобы обезопасить наши операции от налетов вражеской авиации, от применения ей бомбу ФАБ. Вот когда все необходимые предпосылки окончательно сложатся, когда почва окончательно прогреется-затвердеет (а сейчас опять задождило, что является помехой для движения бронетехники), мы пойдем вперед", – поясняет Тарас Березовец.

Следует также понимать, продолжает он, что ВСУ стремятся нанести не просто какой-то один удар или два, а – серьезное поражение противнику. И сейчас к этому идет серьезная подготовка, в том числе в виде ударов по тыловым базам россиян, по их складам, местам размещения техники и живой силы.

"Но пока всё делается точечно. А вот, когда это произойдет массово, это станет определенным сигналом, – подчеркивает эксперт. – Противник серьезно укрепился на всех направлениях. Выстроил долговременную систему защиты. И нам требуется максимальная концентрация огня на тех участках фронта, где планируются главные удары. Их будет, думаю, несколько. Есть также проблемы с разминированием, ведь россияне засеяли минами всё, что могли".

По мнению Тараса Березовца, рейд в Белгородскую область российских воинов, сражающихся на стороне Украины, показал, что противотанковые средства россиян не работают.

"Они рассказывали, что потратили 10 млрд на пирамидки а-ля "зубы дракона". А они не сработали. "Диверсанты" прошли по проселочным и шоссейным дорогам, минуя препятствия. Рейд явно успешный, – считает эксперт. – И он будет, очевидно, повторен в других областях РФ, а, возможно, и в Республике Беларусь. Учитывая, что немало граждан РБ воюет сейчас против российской агрессии на стороне Украины".

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