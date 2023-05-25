Ожидали немного другого: у Зеленского сделали заявление о старте контрнаступления

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Если большинство украинцев ожидали массированного наступления украинских войск по всей линии фронта или же на отдельных направлениях, то все оказалось немного иначе и контрнаступление выглядит не так, как многие себе представляли. Контрнаступление ВСУ уже началось, и его активная фаза идет несколько дней. Ожесточенные бои идут по всей линии границы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью итальянскому телеканалу "Rai" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
ВСУ. Фото из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Что касается поставленного Западом вооружения, то советник главы ОП отметил, что союзники Украины могут быть спокойны – Киев сдержит свои обещания и не будет применять это оружие для нанесения ударов по территории РФ, оно будет активно применяться для освобождения захваченных украинских территорий.
Подоляк добавил, что сейчас у Украины есть ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard противоракетные системы, "которые нам предоставили Франция и Италия".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Зеленский обратился к народу Ирана – просит прекратить циничные убийства.
Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропаганда не справляется: огромные потери "Вагнера" в Бахмуте подорвали информпространство РФ.
Обсуждения
Новости