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Ожидали немного другого: у Зеленского сделали заявление о старте контрнаступления

Контрнаступление ВСУ уже идет несколько дней

сегодня, 10:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Если большинство украинцев ожидали массированного наступления украинских войск по всей линии фронта или же на отдельных направлениях, то все оказалось немного иначе и контрнаступление выглядит не так, как многие себе представляли. Контрнаступление ВСУ уже началось, и его активная фаза идет несколько дней. Ожесточенные бои идут по всей линии границы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью итальянскому телеканалу "Rai" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ожидали немного другого: у Зеленского сделали заявление о старте контрнаступления

ВСУ. Фото из открытых источников

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", — заявил Михаил Подоляк.


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Что касается поставленного Западом вооружения, то советник главы ОП отметил, что союзники Украины могут быть спокойны – Киев сдержит свои обещания и не будет применять это оружие для нанесения ударов по территории РФ, оно будет активно применяться для освобождения захваченных украинских территорий.

Подоляк добавил, что сейчас у Украины есть ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard противоракетные системы, "которые нам предоставили Франция и Италия".

"F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", — подчеркнул Михаил Подоляк.

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Источник: https://www.rainews.it/maratona/2023/05/i-miliziani-russi-anti-putin-dopo-lattacco-a-belgorod-arriveremo-a-mosca-4a9a9d5f-3759-4063-aad2-c13123a3138d.html
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