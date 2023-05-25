Ожидали немного другого: у Зеленского сделали заявление о старте контрнаступления

Если большинство украинцев ожидали массированного наступления украинских войск по всей линии фронта или же на отдельных направлениях, то все оказалось немного иначе и контрнаступление выглядит не так, как многие себе представляли. Контрнаступление ВСУ уже началось, и его активная фаза идет несколько дней. Ожесточенные бои идут по всей линии границы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью итальянскому телеканалу "Rai" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались", — заявил Михаил Подоляк.

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Что касается поставленного Западом вооружения, то советник главы ОП отметил, что союзники Украины могут быть спокойны – Киев сдержит свои обещания и не будет применять это оружие для нанесения ударов по территории РФ, оно будет активно применяться для освобождения захваченных украинских территорий.

Подоляк добавил, что сейчас у Украины есть ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard противоракетные системы, "которые нам предоставили Франция и Италия".

"F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", — подчеркнул Михаил Подоляк.

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