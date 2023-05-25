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Пропаганда не справляется: огромные потери "Вагнера" в Бахмуте подорвали инфопространство РФ

Фокус внимания сместился с дискуссий о важности захвата города, к обсуждению диких потерь

сегодня, 07:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Как не пытались россияне представить продвижение в Бахмуте, как большой успех и победу для всего российского народа, главное темой многих дискуссий стало то, какой ценой далось это продвижение, а именно – огромные потери в городе-крепости и на подступах к самому Бахмуту. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Пропаганда не справляется: огромные потери "Вагнера" в Бахмуте подорвали инфопространство РФ

Потери россиян в Бахмуте. Фото: из открытых источников

Отмечается, что активные обсуждения спровоцировал главарь "Вагнера" Евгений Пригожин, который в одном из интервью ненароком заговорил о потерях своей ЧВК. По версии Пригожина, в Бахмуте ликвидировано 10 тысяч зэков-"вагнеровцев" из 50 тысяч завербованных и 10 тысяч кадровиков ЧВК.


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Российские военные блогеры быстро подхватили это сообщение, сместив дискуссию от обсуждения важности захвата Бахмута к усилению споров вокруг потерь. Появились заявления, что Пригожин занизил свои потери.

"Заявления Пригожина о потерях "Вагнера" в Бахмуте также стали отдельной точкой напряжения в информационном пространстве и начали определять доминирующий дискурс обо всей российской кампании в Бахмуте. Сместив разговор в сторону заявленных потерь "Вагнера", Пригожин в значительной мере добился успеха в дальнейшем лишении МО РФ возможности утверждать об информационной победе в Бахмуте и, вероятно, продолжит определять и вести разговор о Бахмуте и в дальнейшем, но ценой освещения огромных потерь, которые понесли его собственные войска ради незначительной пользы", — отмечают аналитики.

ISW отмечает, что Пригожин, вероятно, использует свою популярность после захвата Бахмута, чтобы усилить атаки на российский военный истеблишмент и элиты. Он сознательно постоянно подчеркивает, что это "Вагнер" захватил Бахмут, чтобы создать видимость "абсурдного влияния на боевые действия".

Пригожин в очередной раз подчеркивал, что "Вагнер" является лучшей армией в мире. Аналитики отмечают, что это попытка утвердиться в роли российского тоталитарного деятеля, который может достичь военной победы в Украине.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-24-2023
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