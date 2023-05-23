Действительно ли Запад созрел с поставками вооружения для победы Украины – какие ожидания

Обеспечение Украины истребителями F-16 – приоритет для США, а реализация начнется в ближайшие месяцы, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. При этом он уточнил, что США "прояснили украинцам, что не поощряют" атаки за пределами украинских границ. В то же время, уверяет Миллер, Украина имеет право решать, как она хочет проводить военные операции, ведь войну начала Россия, которая и является агрессором. В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл отмечает, что пройдет, по меньшей мере, несколько месяцев, прежде чем Украина получит возможность задействовать F-16 в войне против России. Что можно сказать о поведении Запада в последнее время в ракурсе российско-украинской войны? Какие ожидания на обозримое будущее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Запад видит нашу победу не скорой, без эскалации, как там говорят

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко поделился таким комментарием:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Запад добавил оборотов в помощи Украине, наконец, окончательно встав на позиции, что мы должны не просто не проиграть, но и – победить. Но существует разница подходов (украинских и наших союзников). В то время, как Украина хочет победить как можно быстрее и решительнее (для чего нам необходимо современное вооружение — быстро и в больших количествах), Запад видит нашу победу не быстрой, без эскалации, как там говорят".

Из-за этого противоречия, поясняет генерал, достаточно сложно складывается завершающий этап подготовки к наступательным действиям ВСУ. Потому что до сих пор противник имеет преимущество в ракетных комплексах, в авиации, артиллерии, боеприпасах, личном составе.

"Несмотря на это, мы собираемся с силами и готовимся продолжать воевать качественно. На подходы советские, а теперь уже и российские (ставка на число, а не умение), мы отвечаем именно качеством. Современным западным вооружением, его эффективным применением. Такой у нас путь и такие позиции", – отмечает эксперт.

Наконец, продолжает он, есть подвижки в получении ракет более дальнего действия, чем ранее (до 300 км). Впрочем, учитывая, что ракеты, бьющие до 500 км, считаются оружием малой дальности, нам хорошо бы наращивать дальнобойные возможности. Но пока — имеем, что имеем.

Теперь важно, чтобы он был еще и оснащен современным авиационным вооружением, дающим возможность перейти к господству в воздухе, – подчеркивает Игорь Романенко. – Это необходимо для ведения как оборонительных, так и наступательных действий. Кстати, доктрины США и НАТО в целом говорят о том, что наступательные операции следует проводить лишь, имея превосходство в воздухе. Потому мы не спешим наступать. Копим силы. И не идем на поводу у российских апологетов, которые занимаются псевдомиротворчеством По сути, оно сводится к тому, чтобы мы отдали россиянам часть своих территорий, легитимизировали их захват. На что, естественно, мы не идем и не пойдем. Цель не изменилась — деоккупация всех украинских территорий". "Радует, что начались подвижки в ракурсе получения Украиной базового натовского самолета — американского истребителя F-16

Украина пытается убедить Запад, что затягивание войны вредит не только нам, но и ему

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно напоминает, что та же Германия ранее ждала, когда решение предоставлении Украине тех или иных вооружений примут США. Но сейчас уже сама ФРГ начинает задавать тон. А ее позиция влияет на позицию многих других европейских государств.

потом – саммит "Большой семерки" в Японии говорит о том, что предстоящие месяцы будут важны и с точки зрения военной компоненты, и с точки зрения принятия политических решений в ракурсе того – что такое мир, победа, гарантии безопасности", – поясняет аналитик. "Активность украинского президента в зарубежных визитах (сперва Европа

По ее словам, Украина пытается убедить Запад, что затягивание войны вредит не только нам (постоянные жертвы и разрушения), но и ему.

"На фоне этой войны формируются новые альянсы, в том числе враждебны демократическому миру, – отмечает Олеся Яхно. – Соответственно, война "в долгую" на территории Украины несет риски самом Западу, создавая, в том числе, предпосылки Третьей мировой… Тем важнее, чтобы этот год стал определяющим — и обязательно завершился нашей победой. Важно приложить максимум усилий, подтолкнув наших зарубежных партнеров к принятию важных политических решений, в том числе о предоставлении ВСУ всего необходимого для сокрушения врага".

Читайте также на портале "Комментарии" - рейд на Белгородщине: о чем говорит произошедшее – почему стало возможным.



