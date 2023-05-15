О чем говорит европейское турне Зеленского – какие позитивные результаты можно ожидать

Майский европейский марафон президента Украины после Финляндии и Нидерландов продолжили Италия, Германия и Франция. Какие выводы можно сделать после визитов в две последние (лидеры ЕС, участники печально известных Минских соглашений)? О чём в целом говорит эта евро-активность Владимира Зеленского, который сегодня – уже в Великобритании? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: сайт президента Украины

Есть все предпосылки, что будет создана "самолетная коалиция"

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

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"Визиты украинского президента в Германию, Францию, сегодняшний визит в Великобританию говорят о том, что, видимо, будет создана "самолетная коалиция". Зеленский и не скрывал, что едет говорить, в том числе, об этом. Его очень тепло встречают везде. И время, похоже, подходит к передаче нам западных образцов боевой авиации".

Параллельно с этим, предполагает эксперт, идут разговоры о поставках боеприпасов, ракет и так далее. Та же Великобритания намерена предоставить Украине сотни ударных беспилотников дальнего радиуса действия (более 200 км).

"Президент, надо полагать, решил, что раз уж совершает визит в Европу, учитывая, как сложно туда сейчас добираться (по территории Украины – только поездом), то следует сделать своеобразный тур, поговорив сразу с рядом европейских лидеров", – отмечает Татьяна Попова.

Она обращает внимание, что все встречи – достаточно позитивы, их освещения СМИ принимающих стран – тоже, программы – насыщены.

"Украинское руководство смогло выстроить хорошие отношения со всеми странами, которые посетил и продолжает посещать Зеленский", – констатирует эксперт.

Очень важно обсуждение справедливого мира, не случайно на этом так часто акцентирует президент

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно поделилась таким комментарием:

"Действительно, мы видим серию визитов Зеленского. Это была и северная Европа (Финляндия, Нидерланды), и южная (Италия), и центральная (Франция и Германия), и северо-западная (сегодняшний визит в Великобританию). Думаю, эти визиты направлены на решение ряда вопросов. Это и текущие моменты, связанные с военными задачами, с поставками нам больше вооружений и боеприпасов для проведения эффективного контрнаступления, для военных действий в целом. Это и обсуждение поствоенных форматов – что такое справедливый мир, что может быть действенной гарантией безопасности".

В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, напоминает аналитик. Само вступление Украины в Альянс именно на этом саммите даже не обсуждается – это уже четко дали понять.

Но, акцентирует Олеся Яхно, в свою очередь, Украина и ряд наших верных союзников в Восточной Европе дают понять, что наша страна должна получить внятный тайминг относительно собственно перспективы членства. Того, что нам еще надо сделать. Плюс – более внятную конкретику по тем или иным направлениям сотрудничества, в том числе, в сфере приближения нашей системы ПВО к стандартам НАТО.

Туда вошли и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-Т, и огромное количество ракет и других боеприпасов. В свою очередь, Франция также уже анонсировала дополнительную помощь в виде десятков бронемашин и легких танков. Великобритания уже передала нам ракеты воздушного базирования Storm Shadow с дальностью более 250 км сегодня порадовала новыми анонсами. Это всё важно ввиду предстоящих военных действий. И Зеленский правильно сказал, что уже в этом году важно нанести агрессору такое поражение, чтобы он не мог более продолжать войну". "Потому визиты носят комплексный характер, – поясняет эксперт. – Если говорить о военной помощи — та же Германия уже заявила о выделении нового, небывалого по величине пакета на 2,7 млрд евро

Но, подчеркивает Олеся Яхно, не менее важно обсуждение справедливого мира. Не случайно на этом так часто акцентирует президент.

"Сейчас не выглядит так, что если военные действия остановятся, они остановятся навсегда, – считает аналитик. – Что будут подписаны именно мирные соглашения. А в таком случае, Россия, восстановив силы, может в любой момент возобновить военные действия. Даже после определенной паузы после некого статус-кво".

Соответственно, подытоживает эксперт, цель европейского вояжа Зеленского – донести до Запада позицию Украины (что такое победа и справедливый мир, почему нужно приложить максимум усилий, чтобы этого добиться), а также увидеть готовность Запада принять эти формулировки. И, конечно, получить всю военную поддержку, которая нужна нам. А в ходе личных встреч всегда можно донести соответствующие позиции более четко.

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