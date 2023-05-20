logo

BTC/USD

26917.09

ETH/USD

1816.71

LTC/USD

91.46

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского признали, что решения по получению Украиной F-16 уже приняты
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского признали, что решения по получению Украиной F-16 уже приняты

Михаил Подоляк заявил, что решения по передаче Украине истребителей уже практически приняты, остались технические моменты

сегодня, 15:24
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украина получит от партнеров американские истребители F-16. Решения уже практически приняты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 каналу" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского признали, что решения по получению Украиной F-16 уже приняты

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Осталось два вопроса, которые очень интенсивно обсуждаются, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы были осознаны этого — страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F -16", — отметил Подоляк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, сейчас союзники Украины заняты тем, что обсуждают технические нюансы, а именно – как сделать так, чтобы обслуживание самолетов проходило максимально быстро и эффективно. 

Михаил Подоляк подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Украина получит все необходимое оружие для того, чтобы победить Россию. Ведь еще до недавнего времени казалось, что нереально получить современные танки, дальнобойные ракеты, но, как видно, сегодня у Украины есть и танки, есть и дальнобойные ракеты Storm Shadow. Совсем скоро будут и самолеты.  

Читайте также на портале "Комментарии" — позади 450 дней открытой войны рф против Украины, наша страна встретила, отбивая очередные атаки вражеских дронов. Участились в последнее время и ракетные массированные обстрелы. Теряя инициативу на земле, в том числе в районе Бахмута, россияне всё чаще прибегают к тактике воздушного – дистанционного – террора. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных выводах на данном этапе войны, а также о перспективах дальнейшего развития событий.

Также издание "Комментарии" сообщало – каких решений ожидать по итогам саммита G7 – что они будут означать для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/rishennya-shhodo-f-16-finalniy-stadiyi-prigozhin-boyitsya-budanova_n2317239#%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20F-16%20%D0%B2%D0%B6%D0%B5%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!