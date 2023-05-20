У Зеленского признали, что решения по получению Украиной F-16 уже приняты

Украина получит от партнеров американские истребители F-16. Решения уже практически приняты. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 каналу" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Осталось два вопроса, которые очень интенсивно обсуждаются, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы были осознаны этого — страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F -16", — отметил Подоляк.

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По его словам, сейчас союзники Украины заняты тем, что обсуждают технические нюансы, а именно – как сделать так, чтобы обслуживание самолетов проходило максимально быстро и эффективно.

Михаил Подоляк подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Украина получит все необходимое оружие для того, чтобы победить Россию. Ведь еще до недавнего времени казалось, что нереально получить современные танки, дальнобойные ракеты, но, как видно, сегодня у Украины есть и танки, есть и дальнобойные ракеты Storm Shadow. Совсем скоро будут и самолеты.

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