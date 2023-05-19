450-й день полномасштабного вторжения рф: главные выводы – к чему готовится Кремль

Пятницу, 19 мая, на которую приходится 450-й день открытой войны рф против Украины, наша страна встретила, отбивая очередные атаки вражеских дронов. Участились в последнее время и ракетные массированные обстрелы. Теряя инициативу на земле, в том числе в районе Бахмута, россияне всё чаще прибегают к тактике воздушного – дистанционного – террора. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных выводах на данном этапе войны, а также о перспективах дальнейшего развития событий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Складывается впечатление, что после завершения войны мы будем иметь самую сильную армию на европейском континенте

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился такими мыслями:

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"Что касается россии – явно не оправдались ожидания агрессора на легкую прогулку. рф ввязалась в абсолютно не ожидаемую полномасштабную войну, к которой она не готовилась и не готова на сегодняшний день. Я уверен на сто процентов, что в этой войне рф потерпит сокрушительное поражение".

Что касается мира, продолжает эксперт, то приятно удивила стремительная консолидация всех демократических, развитых, цивилизованных стран для отражения беды, свалившейся на украинские головы.

"Мы получаем огромную помощь – и военную, и финансово-экономическую, и гуманитарную, и дипломатическую, – напоминает Георгий Тука. – Не имею ни малейшего сомнения, что эта помощь будет оказываться в дальнейшем, сколько бы времени не продолжалась эта война. И после ее окончания, безусловно, нам помогут восстановиться после разрушений, что принесли россияне на нашу землю".

Украина, подчеркивает эксперт, переживает крайне тяжелый период.

"Тем не менее, я вижу, как меняются, прежде всего, благодаря помощи наших союзников, состав и сила ВСУ. Это неимоверно радует, – признался Георгий Тука. – Складывается впечатление, что после завершения войны (нашей обязательной победой), мы будем иметь самую сильную армию на европейском континенте. Исходя из этого, думаю, будут быстро приниматься решения о вступлении Украины в НАТО (не говоря уж о ЕС) с дальнейшим использованием потенциала Вооруженных сил Украины в качестве миротворцев ООН при разрешении конфликтов в разных точках земного шара".

Кремль готовится ко второй серии войны против Украины

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей рассуждает так:

"Пока не видно, чтобы россия была готова остановиться. Сейчас основные усилия противника сосредоточены на цементировании своего присутствия в уже захваченных районах Украины".

Параллельно, продолжает эксперт, ведутся ракетные обстрелы – как приграничных регионов, так и в глубине страны, чтобы сбить подготовку к нашему контрнаступлению.

"Но также наблюдается, что россия продолжает накапливать человеческие резервы и вооружения, переводит экономику на военные рельсы и так далее. Это – признак, что Кремль готовится ко второй серии войны против Украины", – уверен Игорь Соловей.

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