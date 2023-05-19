Оккупанты снова массированно атаковали дронами Киев: все подробности

Российские войска уже традиционно попытались атаковать столицу Украины ночью. В этот раз вместо ракет решили использовать дроны-камикадзе "Shahed". На этот раз, по информации местных властей, все вражеские дроны были уничтожены на подлете к столице. Как сообщает пресс-служба КГВА, РФ применила тактику "в несколько волн", с короткими интервалами между атаками.

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Отмечается, что такой тактикой россияне пытаются истощить столичную систему ПВО и психологически повлиять на гражданских, отмечают в администрации.

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"Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Ударов по Киеву не допущено! Спасибо защитникам неба за отличную работу!" — говорится в сообщении КМВА.

Стоит отметить, что это уже десятая воздушная атака на Киев за 19 дней мая – с интервалом между последними – менее суток.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне усиления ракетных обстрелов и атак дронами со стороны РФ (а с начала мая только Киев пережил девять таких атак, которые продолжаются по всей Украине – в ночь на 18 мая и утром противник выпустил 30 крылатых ракет), президент Владимир Зеленский призвал мир усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию. О чём говорит усиление ракетных атак РФ против Украины? Какие удары по стране-агрессору могут нанести наша страна, ее традиционные союзники, а также, возможно, новые страны, решившиеся выступить против российского безумия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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