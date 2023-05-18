logo

BTC/USD

27375.39

ETH/USD

1828.19

LTC/USD

93.20

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Движение к Бахмуту продолжается: в ВСУ рассказали, сколько удалось отвоевать
commentss НОВОСТИ Все новости

Движение к Бахмуту продолжается: в ВСУ рассказали, сколько удалось отвоевать

ВСУ движутся к Бахмуту, только за сутки продвинулись на 150-1700 м

сегодня, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украинские военные продвинулись вперед на бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки, уничтожив в боях 130 оккупантов и взяв в плен 4. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. 

Движение к Бахмуту продолжается: в ВСУ рассказали, сколько удалось отвоевать

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины... В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за сутки от 150 до 1700 м удалось нам пройти", – отметил Сергей Череватый.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, оккупанты вынуждены бежать, когда "им хорошо насыпают". В то же время Череватый отметил, что противник все же пытается взять почти полностью уничтоженный им же Бахмут.

В частности, россияне 487 раз ударили из ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям. Также произошло 25 боевых столкновений, 6 авианалетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, так как в район Бахмута перебрасывается очень много их войск. При этом, согласно данным Минобороны Украины, ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать ЧВК "Вагнер". Параллельно с этим разворачивается странная история вокруг главаря данной ЧВК – Евгения Пригожина, которого, по некоторым данным, Кремль пытается выставить предателем. О чем говорит происходящее сейчас вокруг Бахмута и Пригожина – в военном, политическом и информационном смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ собирается усилить наступательные операции: в ISW назвали направление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!