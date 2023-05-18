Движение к Бахмуту продолжается: в ВСУ рассказали, сколько удалось отвоевать

Украинские военные продвинулись вперед на бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки, уничтожив в боях 130 оккупантов и взяв в плен 4. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины... В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за сутки от 150 до 1700 м удалось нам пройти", – отметил Сергей Череватый.

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По его словам, оккупанты вынуждены бежать, когда "им хорошо насыпают". В то же время Череватый отметил, что противник все же пытается взять почти полностью уничтоженный им же Бахмут.

В частности, россияне 487 раз ударили из ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям. Также произошло 25 боевых столкновений, 6 авианалетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, так как в район Бахмута перебрасывается очень много их войск. При этом, согласно данным Минобороны Украины, ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать ЧВК "Вагнер". Параллельно с этим разворачивается странная история вокруг главаря данной ЧВК – Евгения Пригожина, которого, по некоторым данным, Кремль пытается выставить предателем. О чем говорит происходящее сейчас вокруг Бахмута и Пригожина – в военном, политическом и информационном смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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