Как участившимися ракетными ударами Путин хочет заморозить войну – чем отвечает Украина и Запад

На фоне усиления ракетных обстрелов и атак дронами со стороны РФ (а с начала мая только Киев пережил девять таких атак, которые продолжаются по всей Украине – в ночь на 18 мая и утром противник выпустил 30 крылатых ракет), президент Владимир Зеленский призвал мир усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию. О чём говорит усиление ракетных атак РФ против Украины? Какие удары по стране-агрессору могут нанести наша страна, ее традиционные союзники, а также, возможно, новые страны, решившиеся выступить против российского безумия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Россиянам не удастся такими ракетными истериками принудить Украину к переговорному процессу по кремлевским лекалам

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик уверен, что ракетная истерика россиян, прежде всего, связана с желанием повысить ставки и сорвать наступление ВСУ на востоке или юге.

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"В Кремле считают, что могут таким образом подтолкнуть Украину и Запад к неким удобным Москве переговорным позициям. А именно – заморозить конфликт, не предпринимать действий, которые могут привести к обрушению российского военного присутствия в нашей стране, к обрушению фронта", – поясняет эксперт.

Именно поэтому, подчеркивает он, инициируются массированные атаки по центрам принятия решений (в первую очередь – по Киеву), по крупным городам. Кроме того, РФ продолжает бить по инфраструктуре – коммуникационной, энергетической. И пытается попасть по складам, местам нахождения военной техники. Параллельная цель – желание вскрыть систему украинской ПВО, отмечает Виталий Кулик.

"Наши полезные идиоты в виде блогеров этому всячески способствуют, – акцентирует он. – Я приветствую инициативу по задержанию и наказанию таких недалеких людей, выкладывающих места прилетов ракет, работу ПВО в тех же Киеве и Одессе. Считаю, что показательное наказание важно. Это должно отбить охоту у других любителей лайков и хайпа подставлять под удар и ВСУ, и гражданское население".

Нет сомнений, продолжает эксперт, что россиянам не удастся такими ракетными истериками принудить Украину к переговорному процессу по кремлевским лекалам. Как не удастся направить недовольство украинцев на наши власти. Украинцы, подчеркивает Виталий Кулик, прекрасно понимают – кто стреляет и почему. И лишь еще больше ненавидят россиян.

"Есть четкие заявления высшего военно-политического руководства Украины, включая президента, обращение к Совету Европы. Постпреду Китая, который встречался в Киеве 16-17 мая с руководством МИД и президентом Зеленским, также донесли нашу позицию. Киев не собирается капитулировать, не намерен отказываться от борьбы за свои территории. Отправной точкой каких-либо предметных переговоров, с нашей точки зрения, может быть деоккупация всех украинских территорий", – констатирует Виталий Кулик.

Цивилизованный мир созревает касательно необходимости предоставления Украине вооружений, которые позволят нанести военное поражение РФ

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких рассуждает так:

направлена на достижение очень прагматических целей: получение оружия, усиление санкционного давления на РФ, поддержку украинского мирного плана, одобрение решения о вступлении Украины в НАТО. А варварские обстрелы Россией мирных украинских городов лишь способствуют росту готовности европейских лидеров поддерживать нашу страну. Такие преступления наглядно убеждают в необходимости предоставления Украине средств, позволяющих эффективно защищать объекты гражданской инфраструктуры и гражданское население. Поэтому уже прошли заявления о предоставлении нам очередных комплексов ПВО". "Сейчас вся внешняя политика, реализуемая президентом Украины Владимиром Зеленским, важной частью которой стали недавние визиты в ряд европейских государств

Кроме того, отмечает эксперт, цивилизованный мир созревает касательно необходимости предоставления Украине вооружений, которые позволят нанести военное поражение РФ.

"Только такой сценарий завершения боевых действий может создать необходимые предпосылки для установления стойкого мира и безопасности не только в Европе, но и во всём мире", – поясняет Валентин Гладких.

В этом контексте, продолжает он, показательна информация о встрече премьер-министров Великобритании и Нидерландов, во время которой стороны договорились, что будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевыми воздушными возможностями, поддерживая всем от обучения пилотов до закупки самолетов F16.

которая включает знаменитые танки "Леопард", также является свидетельством готовности и способности наших партнеров продолжать поддерживать Украину ради победы античеловеческого, террористического режима Путина, который представляет угрозу для всего цивилизованного мира", – уверен эксперт. "Беспрецедентная военно-техническая помощь со стороны Германии на сумму 2,7 млрд евро

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