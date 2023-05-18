logo

BTC/USD

27375.39

ETH/USD

1828.19

LTC/USD

93.20

USD/UAH

37.37

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тренировки украинских пилотов на F-16 могут так и не начаться: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Тренировки украинских пилотов на F-16 могут так и не начаться: в чем причина

Пока не будет американского одобрения подготовка украинских пилотов ограничивается ознакомлением с техническим языком и тактическими уроками даже не прикасаясь к F-16

сегодня, 12:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

США не только вы ступают против передачи Украине новейших западных истребителей, но также запрещают украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16 в европейских государствах. И это все несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на украинского и американского чиновников. 

Тренировки украинских пилотов на F-16 могут так и не начаться: в чем причина

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что нежелание США разрешить учения серьезно ограничит предложенную новую европейскую коалицию, чтобы помочь Украине получить F-16 и совершать полеты. Без получения "зеленого света" из Белого дома подготовка украинских пилотов ограничивается ознакомлением с техническим языком и тактическими уроками. Никто из украинских пилотов не имеет права даже сесть за штурвал F-16.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как отметил высокопоставленный чиновник США, администрация Байдена все еще не желает присылать Украине собственные F-16, отчасти из-за их высокой стоимости, которая может потратить большую долю бюджета для поддержки Украины. Однако, по словам чиновника, администрация Байдена больше ориентирована на ускорение поставок другого американского оружия в Украину для контрнаступления против России. Чиновник добавляет, что самолеты в любом случае не окажутся на поле боя в ближайшей перспективе.

В то же время американский чиновник не исключил возможность того, что администрация Байдена выдаст лицензии на реэкспорт европейским военным, что позволит им передать свои F-16 в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — как скоро Украина может получить самолеты западного образца – о чем говорят действия ряда стран. Экс перты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2023/05/17/world/europe/ukraine-f-16-biden-netherlands-britain.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!