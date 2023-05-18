Тренировки украинских пилотов на F-16 могут так и не начаться: в чем причина

США не только вы ступают против передачи Украине новейших западных истребителей, но также запрещают украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16 в европейских государствах. И это все несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на украинского и американского чиновников.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что нежелание США разрешить учения серьезно ограничит предложенную новую европейскую коалицию, чтобы помочь Украине получить F-16 и совершать полеты. Без получения "зеленого света" из Белого дома подготовка украинских пилотов ограничивается ознакомлением с техническим языком и тактическими уроками. Никто из украинских пилотов не имеет права даже сесть за штурвал F-16.

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Как отметил высокопоставленный чиновник США, администрация Байдена все еще не желает присылать Украине собственные F-16, отчасти из-за их высокой стоимости, которая может потратить большую долю бюджета для поддержки Украины. Однако, по словам чиновника, администрация Байдена больше ориентирована на ускорение поставок другого американского оружия в Украину для контрнаступления против России. Чиновник добавляет, что самолеты в любом случае не окажутся на поле боя в ближайшей перспективе.

В то же время американский чиновник не исключил возможность того, что администрация Байдена выдаст лицензии на реэкспорт европейским военным, что позволит им передать свои F-16 в Украину.

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