Как скоро Украина может получить самолеты западного образца – о чем говорят действия ряда стран

Вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Украина может получить необходимые нам истребители уже до конца года

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает, что, когда мы говорим "самолетная коалиция", речь идет о коалиции стран, которые готовы обучать наших пилотов или предоставить нам истребители, причем – натовского образца. Способные не только уничтожать и самолеты противника, и беспилотники, и ракеты.

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"По сути, речь идет об оборонительном оружии. Россияне всё чаще запускают по нам ракеты именно с самолетов, они же в последнее время активизировали сброс управляемых авиабомб. А современные истребители способны не подпускать врага на расстояние, позволяющее ему наносить по нам удары, – поясняет эксперт. – Нам необходимо подобное вооружение, независимо от даты окончания войны. Допустим, РФ выведет свои войска из Украины, даже выплатит репарации. Но и в этом случае нам важно иметь современные истребители. Чтобы у россиян не возникало более соблазна нападать на нашу страну. Так что щит из истребителей нам нужен в любом случае".

Похоже, Украина может получить необходимые нам истребители уже до конца года, считает Николай Спиридонов.

"Периодически звучат заявления о том, что подготовка пилотов таких современных самолетов занимает от трех до пяти лет. Но тут скорее имеется в виду обучение "с нуля". А в Украине есть пилоты, имеющие серьезный боевой опыт. И им нужны не годы, а месяцы, чтобы освоить истребитель современно образца", – подчеркивает эксперт.

По его словам, ледоколом в формировании "истребительной коалиции", судя по всему, выступает Британия.

"Пока другие страны колеблются, она делает первый шаг. Так было с танками. Так, похоже, будет и с боевыми современными самолетами. А затем, вероятно, подтянутся и другие. Судя по всему, процесс будет запущен в обозримом будущем", – констатирует эксперт.

Прежде, чем подготовка пилотов начнется, пройдет немало времени и еще не решен формально вопрос о выделении самолетов

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, рассуждает так:

"Заявления о готовности ряда стран начать подготовку украинских военных летчиков – это шаг в позитивном направлении. При этом, нужно понимать, что прежде чем такая подготовка начнется, пройдет немало времени. И еще не решен формально вопрос о выделении самолетов".

Самолеты, акцентирует эксперт, стоят очень дорого. Поэтому даже несколько истребителей могут быстро исчерпать выделенные на поддержку Украины средства.

"К тому же, продолжается дискуссия о том, нужны ли самолеты Украине прямо сейчас или скорее на перспективу", – отмечает Владимир Дубовик.

По его мнению, позиция США, которые пока не готовы давать нам F-16, может измениться в позитивную сторону по этому вопросу после заявлений других стран.

"Так не раз уже бывало: одна страна инициирует, а другие со временем подключаются, напоминает эксперт. – Будем надеяться также, что за выделением Великобританией дальнобойных ракет и заявлением Парижа о том, что они тоже рассматривают такую возможность, последуют шаги в этом направлении и других стран".

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