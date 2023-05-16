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Еще одна страна заявила о готовности обучать украинских пилотов

Ранее о готовности учить украинских пилотов заявили Британия и Франция

16 мая 2023, 22:54
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Автор:

Константин Куликов

Готовность учить украинских пилотов подтвердила Бельгия. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Еще одна страна заявила о готовности обучать украинских пилотов

F-16 - многоцелевой истребитель-перехватчик

Глава офиса президента рассказал о ходе проходящего в Исландии саммита Совета Европы.


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"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины. Нам нужны F-16 и спасибо союзникам за решение работать в этом направлении, включая обучение наших пилотов. В частности, готовность учить подтвердила Бельгия", — написал в своем телеграмм-канале Андрей Ермак.

По его словам, премьер-министр Великобритании также подтвердил свою веру в то, что "место Украины – в НАТО". А лидеры Великобритании и Нидерландов согласились с "важностью того, чтобы союзники оказывали долгосрочную поддержку безопасности Украины".

Напомним, что Госдеп отреагировал на желание некоторых союзников Украины начать обучение украинских пилотов.

В целом, Украина надеется получить от партнеров около 40-50 современных истребителей F-16. Это позволит сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба.

Между тем, у патриарха Кирилла решили аннексировать Бердянскую епархию. Синод Русской православной церкви принял решение "принять" Бердянскую епархию Украинской православной церкви Московского патриархата в непосредственное подчинение патриарху Московскому и Синоду РПЦ.

Свое решение о присоединении Бердянской епархии к РПЦ у патриарха Кирилла объяснили формальными причинами. Якобы глава епархии, территория которой находится под российской оккупацией, принял решение "отбыть в далекое зарубежье".



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