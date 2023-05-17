Британия не будет поставлять Украине истребители: что пообещали взамен

В Минобороны Британии не рассматривают возможность передать Украине истребители Eurofighter Typhoon, о чем говорилось в прессе ранее. Но Лондон готов помогать с обучением украинских пилотов в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции в Рейкьявике.

Истребители Eurofighter Typhoon. Фото из открытых источников

"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", — заявил Уоллес.

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Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон принял решение уже этим летом начать обучение украинских пилотов, но не было уточнения об обучении на каких самолётах идет речь, как и не было уточнения – рассматривает ли Великобритания возможность передать Украине истребители.

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