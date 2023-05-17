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Британия не будет поставлять Украине истребители: что пообещали взамен

В Британии не планируют передавать Украине свои истребители

сегодня, 16:40
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Автор:

Кравцев Сергей

В Минобороны Британии не рассматривают возможность передать Украине истребители Eurofighter Typhoon, о чем говорилось в прессе ранее. Но Лондон готов помогать с обучением украинских пилотов в долгосрочной перспективе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции в Рейкьявике.

Британия не будет поставлять Украине истребители: что пообещали взамен

Истребители Eurofighter Typhoon. Фото из открытых источников

"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", — заявил Уоллес.


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Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон принял решение уже этим летом начать обучение украинских пилотов, но не было уточнения об обучении на каких самолётах идет речь, как и не было уточнения – рассматривает ли Великобритания возможность передать Украине истребители.  

Читайте также на портале "Комментарии" — в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское общество должно понимать, что Россию ждет война, передел собственности и сфер влияния. Этот процесс был неизбежным, но война против Украины ускорила его. Такое мнение в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.




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Источник: https://twitter.com/SkyNews/status/1658812124569690116
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