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У Зеленского объяснили, почему теперь России точно не избежать гражданской войны

Пусковым механизмом для войны на территории РФ стала Украина

сегодня, 12:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское общество должно понимать, что Россию ждет война, передел собственности и сфер влияния. Этот процесс был неизбежным, но война против Украины ускорила его. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского объяснили, почему теперь России точно не избежать гражданской войны

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Советник главы ОП пояснил, что он лично не занимается прогнозированием и не ждет этой войны, но точна знает, что избежать всех этих волнений россиянам уже не получится. 


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"Россия изнутри очень гнилая страна. Они не имеют хорошего социального договора, у них все построено на запретах, это все время нужно закручивать гайки, на которых рано или поздно резьба в любом случае лопнет. И всегда Россия идет по этому пути. Это стандартный классический путь России. Просто в данном случае война в Украине ускорила эти процессы. Их будет множество, бунтов. Пусковой механизм уже сработал – это Украина абсолютно точно. Как государство, как вооруженные силы, как союзник евроатлантических стран", – заявил Подоляк.

По его словам, российские "скрепные институты" разлагаются, а "эра сакральности" российского диктатора уже прошла. Это и другие факторы приведут к гражданской войне в России.

"В Россию приходит война, объективно. Потому что она очень большая в Украине. Украина научилась жить в войне. Россия не умеет жить в войне. Но война на её территорию приходит, и это неизбежное следствие собственно самой войны", – заявил Михаил Подоляк.

Он добавил, не стоит забывать также то, что в Россию возвращается люди с войны с искривленной психикой, возвращается в свои аулы, свои сёла, деревни и так далее и начинают там резню. Местные элиты также вскоре начнут быстро грабить. Они понимают, что через какое-то время начнется очередной передел собственности, влияния и так далее.

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:34

Тут він правий, тому що судить по подіям в Україні. Православний сектанізм з'їдає себе з середині. Це як чужий вірус від якого немає імунітету. Русини зі своїми богами завжди жили в злагоді. Не народжувались у гріху, жінок не вважали нечистими, не вбивали божих синів. Власні боги ніколи не вважали русинів стадом, якому потрібні ряджені пастирі. Юдеї перенаправили гнів свого бога з себе на інших, як Беня іранські дрони на Україну.


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