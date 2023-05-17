У Зеленского объяснили, почему теперь России точно не избежать гражданской войны

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Кравцев Сергей
Российское общество должно понимать, что Россию ждет война, передел собственности и сфер влияния. Этот процесс был неизбежным, но война против Украины ускорила его. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Советник главы ОП пояснил, что он лично не занимается прогнозированием и не ждет этой войны, но точна знает, что избежать всех этих волнений россиянам уже не получится.
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По его словам, российские "скрепные институты" разлагаются, а "эра сакральности" российского диктатора уже прошла. Это и другие факторы приведут к гражданской войне в России.
Он добавил, не стоит забывать также то, что в Россию возвращается люди с войны с искривленной психикой, возвращается в свои аулы, свои сёла, деревни и так далее и начинают там резню. Местные элиты также вскоре начнут быстро грабить. Они понимают, что через какое-то время начнется очередной передел собственности, влияния и так далее.
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Ігор
сегодня, 11:34
Тут він правий, тому що судить по подіям в Україні. Православний сектанізм з'їдає себе з середині. Це як чужий вірус від якого немає імунітету. Русини зі своїми богами завжди жили в злагоді. Не народжувались у гріху, жінок не вважали нечистими, не вбивали божих синів. Власні боги ніколи не вважали русинів стадом, якому потрібні ряджені пастирі. Юдеї перенаправили гнів свого бога з себе на інших, як Беня іранські дрони на Україну.