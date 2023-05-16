В Минобороны рассказали, на какое количество F-16 от союзников рассчитывает Украина

Украина надеется получить от партнеров около 40-50 современных истребителей F-16. Это позволит сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Юрия Сака, заявление которого цитирует "Politico".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Советник главы Минобороны отметил, президент Владимир Зеленский надеется, что западные истребители станут главной темой повестки дня на саммите G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле.

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"Украинский президент получил заверения от западных лидеров во время своего последнего европейского тура, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни", — отметил Сак.

Издание отмечает, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, Сак сказал, что "они имеют важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "поощряли" таких союзников, как США и Турция.

"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, сформировав три-четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок", — рассказал Сак.

Советник пояснил, что потребность в современных реактивных самолетах стала острее после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, достигающие целей на больших расстояниях.

"Сейчас у Украины нет ничего, чтобы остановить российские самолеты, которые их переносят", — отметил Сак.

По его словам, все понимают, что тема созрела для обсуждения и никто не говорил, что это невозможно.

"Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о коалиции истребителей – это очень многообещающий знак. Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16", — подчеркнул Сак.

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