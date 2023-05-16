В Минобороны рассказали, на какое количество F-16 от союзников рассчитывает Украина

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Кравцев Сергей
Украина надеется получить от партнеров около 40-50 современных истребителей F-16. Это позволит сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины Юрия Сака, заявление которого цитирует "Politico".
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Советник главы Минобороны отметил, президент Владимир Зеленский надеется, что западные истребители станут главной темой повестки дня на саммите G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле.
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Издание отмечает, хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, Сак сказал, что "они имеют важный голос в международной коалиции", и Украина хотела бы, чтобы они "поощряли" таких союзников, как США и Турция.
Советник пояснил, что потребность в современных реактивных самолетах стала острее после того, как в марте российские ВВС начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, достигающие целей на больших расстояниях.
По его словам, все понимают, что тема созрела для обсуждения и никто не говорил, что это невозможно.
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