Чего добивается РФ новыми ракетными атаками по Украине – чем мы можем ответить

Массированными воздушными атаками, которые резко участились в мае, Кремль пытается отсрочить контрнаступление Украины, пишет CNN. Согласны ли с таким утверждением? О чем говорят эти мощные атаки, которые во многом отражает серьезно окрепшая система ПВО Украины? Что мы уже противопоставляем им – и еще можем? Когда дойдет дело до превентивных ударов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Враг сейчас главной задачей своих ракетных ударов поставил уничтожение украинских комплексов ПВО-ПРО

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков уверен, что небывалые по интенсивности и разнообразию ракетные атаки недоимперии, в частности, недавняя на Киев, связаны с готовящимся украинским наступлением.

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"В России по поводу этого наступления – просто психоз и фобия. И они там судорожно ищут варианты противодействия, – поясняет эксперт. – В собственные рекордные по длине траншеи, вырытые в украинской земле, агрессор не верит. Он надеется, что наше наступление может остановить его штурмовая авиация. Но для ее применения необходимо уничтожить украинскую ПВО – не в рапортах "рупора" российского минобороны Конашенкова уничтожить, а реально. И фронтовую, и ту, что может быть перекинута ближе к линии фронта".

Поэтому, продолжает Александр Кочетков, враг сейчас главной задачей своих ракетных ударов поставил уничтожение украинских комплексов ПВО-ПРО. Разумеется, в первую очередь действительно очень эффективный американский Patriot.

"Не получается. Потому что защищенность с воздуха того же Киева сегодня является одной из лучших в мире. Да и Украина в целом защищена неплохо, если исключить прифронтовые города, прикрыть которые, увы, нереально", – констатирует аналитик.

Получив западные ракеты большей, чем ранее, дальности, мы должны наносить удары по агрессору как можно чаще

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

"Ключевая цель нынешних российских атак – это уничтожение современных западных систем ПВО, которые получила Украина –Patriot, IRIS-Т, SAMP/T Mamba. Вторая цель, дополнительная, это, действительно, – срыв украинского наступления".

По словам эксперта, противопоставить этому мы можем нанесение своих ударов по логистическим центрам противника, а также по центрам расположений вражеских войск на временно оккупированных территориях.

обернувшиеся уничтожением военной техники и личного состава (был четкий удар по казармам), вынудили захватчиков перебазировать всё это еще дальше и глубже. Что, соответственно, усложняет доставку подкрепления к линии фронта. Получив западные ракеты большей, чем ранее, дальности, мы должны наносить такие удары как можно чаще. И, уверен, рано или поздно встанет вопрос о нанесении ударов непосредственно по территории РФ. На сегодняшний день, что бы там себе российская пропаганда не выдумывала, мы таких с помощью западного вооружения не наносим – ни по России, не по Беларуси. Однако массированные атаки на расположенные там военные объекты, уверен, лишь вопрос времени. Надеемся, скорого. Тут всё зависит от соответствующих решений нашего Генштаба. Как мне кажется, все необходимые условия для этого уже сложились. Это было бы логично делать в ходе наступления, отрезая противнику пути подхода резервов к местам прорыва украинских войск". "Что, в принципе, уже происходит, – отмечает Тарас Березовец. – Одним из мощнейших логистических центров оккупантов был Луганск. И недавние прилеты туда

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