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В Луганске снова «прилет» – над городом черный дым

Российские пропагандисты жалуются, что Луганск снова обстреляли, над городом черный дым

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские пропагандистские СМИ сообщают о втором за два дня обстреле Луганска, над городом поднимается черный дым. Как передает издание "Комментарии", в частности, об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС". 

В Луганске снова «прилет» – над городом черный дым

Взрыв в Луганске. Фото: из открытых источников

Сообщается, якобы "украинские силовики" вновь обстреляли Луганск, под огнем оказалось пригородное село Юбилейное. Пропагандисты сообщают, якобы над местом взрыва поднимается черный дым. Из-за взрыва якобы в некоторых домах осколками выбило стекла в окнах.


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Позже российские СМИ сообщили, что "прилёт" в Луганске пришелся в старое здание Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там располагались военные. Предположительно, могут быть погибшие и раненные.

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали, что в Луганске 12 мая прогремел сильный взрыв. Рашисты тогда поспешили заявить об успешном ударе ВСУ по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack в Луганске. По данным аффилированных с россиянами каналов, там наблюдалось скопление российских сил или предприятие использовали, как ремонтную базу рашистов. Тогда на месте взрыва оказался депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Он получил незначительные ранения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники добились некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее "Комментарии" писали – США отреагировали на поставки Британией дальнобойных ракет в Украину.




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Источник: https://t.me/tass_agency/191748
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