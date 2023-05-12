ВСУ посетили праздник "ЛНР": рашисты заявили о первом применении британских ракет

Сегодня рашисты заявили об успешном ударе ВСУ по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack в Луганске. По данным аффилированных с россиянами каналов, там наблюдалось скопление российских сил или предприятие использовали, как ремонтную базу рашистов. Об этом сообщают "Комментарии".

Место попадания

Сегодня же сепаратисты праздновали в Луганске так называемый "день республики" — провозглашение фейковой независимости так называемой "ЛНР". Похоже, ВСУ посетили этот "праздник".

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О результативности удара не сообщается. На месте работают пожарные.

Storm Shadow – англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км. Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха. Боеголовка BROACH имеет начальный проникающий заряд для разрушения почвы или проникновения в бункер, а также взрыватель с изменяющейся задержкой для управления детонацией основной боеголовки. Ракета весит около 1300 кг. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла – 3 метра. Предполагаемые цели – командные пункты, пункты управления и связи; аэродромы; порты и электростанции; места структурного обслуживания самолетов/хранилища боеприпасов; надводные корабли и подлодки в порту; мосты и другие стратегические объекты высокой ценности.

Это ракета типа "выстрел и забыл", запрограммированная перед запуском. После запуска ракету нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение, а информация о целях не может быть изменена. Планировщики миссии программируют ракету с учетом данных о ПВО и целях. Ракета полуавтономно, на низкой траектории полета, руководствуясь GPS и картографией местности, следует в район цели. Вблизи цели ракета набирает высоту, а затем переходит в пикирование.

В мае 2023 года стало известно, что Великобритания передала Украине Storm Shadow. С помощью этих ракет ВСУ получили возможность наносить удары на расстояние около 250 км — вглубь оккупированных россиянами украинских территорий. Украина заверила Великобританию в том, что она не будет использовать это оружие для ударов по территории России.

Между тем, оккупанты концентрируют свои усилия на одной задаче.

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