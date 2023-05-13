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Бои за Бахмут: в ISW рассказали, действительно ли удалось продвинуться ВСУ

Ранее украинские войска достигли значимого тактического успеха на южном фланге бахмутского фронта

сегодня, 08:00 comments1130
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники добилась некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои за Бахмут: в ISW рассказали, действительно ли удалось продвинуться ВСУ

Бои за Бахмут. Фото: из открытых источников

Аналитики ссылаются на появившиеся в сети видео, которые удалось геолоцировать. На этих кадрах видно, как российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.


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"Эти кадры визуально подтверждают заявления ряда российских блогеров о том, что украинские силы добились успехов к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой", – говорится в сводке ISW.

Также с российской стороны поступают сообщения об отступлении россиян с соседних позиций – между Григоровкой и Дубово-Васильевкой, что чуть северо-западнее от упомянутого водохранилища.

Читайте также на портале "Комментарии" — в одном из отчетов Института изучения войны (ISW) отмечается, что успешные контратаки ВСУ в районе Бахмута усилили панику в рф. А паника там, действительно, нарастает, о чем говорят очередные безумные фейки, в том числе о якобы гибели главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Что можно сказать на данный момент об информационной составляющей контрнаступления ВСУ, а также о явных трениях внутри российских оккупационных войск – регулярных и наемнических. Издание "Комментарии" разбиралось в теме вместе с экспертами.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель Китая едет в Украину, ЕС и Россию: какие ожидания – что может измениться.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-12-2023
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