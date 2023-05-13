Бои за Бахмут: в ISW рассказали, действительно ли удалось продвинуться ВСУ

Украинские защитники добилась некоторых успехов в локальных контратаках к северо-западу от Бахмута. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои за Бахмут. Фото: из открытых источников

Аналитики ссылаются на появившиеся в сети видео, которые удалось геолоцировать. На этих кадрах видно, как российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.

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"Эти кадры визуально подтверждают заявления ряда российских блогеров о том, что украинские силы добились успехов к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой", – говорится в сводке ISW.

Также с российской стороны поступают сообщения об отступлении россиян с соседних позиций – между Григоровкой и Дубово-Васильевкой, что чуть северо-западнее от упомянутого водохранилища.

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