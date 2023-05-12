Почему в РФ начинают преобладать панические настроения – что уже понимают даже пропагандисты

В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что успешные контратаки ВСУ в районе Бахмута усилили панику в рф. А паника там, действительно, нарастает, о чем говорят очередные безумные фейки, в том числе о якобы гибели главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Что можно сказать на данный момент об информационной составляющей контрнаступления ВСУ, а также о явных трениях внутри российских оккупационных войск – регулярных и наемнических. Издание "Комментарии" разбиралось в теме вместе с экспертами.

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Люди, воюющие на стороне россии, начинают понимать, что "нет выхода из этого исхода"

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает следующим образом:

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открыто называет его дураком, не имеющим плана "Б". Все понимают – то, что в рф называется "специальная военная операция" – это откровенный терроризм, не имеющий с военной операцией ничего общего". "Российское общество уже столкнулось с реальностью, что война в Украине уничтожила имидж российского государства, который эта страна выстраивала сотни лет. Когда Путин открыто напал на Украину, он не видел ни целей, ни задач войны. Но упорно продолжает ее второй год, погружая свою страну в пучину всё глубже и глубже. Поэтому даже такое солидное американское издание как The New York Times

У военной операции, поясняет эксперт, обязательно есть четки цели и задачи. А в действиях российской элиты, прежде всего, президента россии, против Украины, нет никаких целей и задач кроме как – запугать население соседней страны.

"Как каждый человек, находящийся внутри какого-то негативного для себя процесса, российское общество не хочет признавать себя агрессором. Однако время идет. Побед на фронте у рф не видно. Захватив часть Украины в первые часы-дни с начала широкомасштабной агрессии, россияне после этого всё чаще отступают. Напряжение в российском обществе растет. Там всё чаще задаются вопросом: "А что происходит? А зачем нам это надо?". И приходят к малоприятным выводам, что рф занимается чем-то непотребным", – отмечает Виктор Савинов.

Тем временем, продолжает он, люди, воюющие на стороне россии, тоже начинают понимать, что "нет выхода из этого исхода". И это приводит к тому, что отдельные российские подразделения оставляют позиции. Что разброд и шатание в армии рф увеличивается.

"Мне недавно звонили украинцы из Вены, столицы Австрии. И спрашивали у меня – действительно ли убит Залужный? Это война. Могло произойти всё, что угодно. Но, когда стало ясно, что информация пошла из России, стало ясно, что это точно – фейк. Потому что российские средства массовой информации (СМИ) давно пора переименовать в средства массовой дезинформации (СМД), – уверен эксперт. – Но российское общество управляется с помощью телевизора. И оно очень пассивно потребляет информацию, без анализа, слепо веря во всё, что говорят пропагандисты. Потому так сложно будет ему избавиться от мифотворчества. Потому многократно придется еще наступить на грабли, убедиться в том, что их кормят откровенной ложью. Однако, чем дальше, тем больше людей в самой рф начинают понимать, что потребляют продукт исключительно СМД. Отсюда всё более проявляющиеся панические настроения как следствие чрезвычайно тяжелой попытки прозрения".

В ближайшее время мы увидим, что ряд мелких пропагандистов просто пропадут из эфира

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский считает, что для понимания причин паники нужно более детально рассмотреть структуру российской военной пропаганды.

"В рф нет единого информационного фронта, но есть несколько медийно-активных групп, которые работают на коммерческой основе, – поясняет он. – Их основная активность сводится не к информированию населения, а мифотворчеству. А главное, они конкурируют между собой, периодически атакуя друг друга. И, если с условным пулом путина всё понятно, а имена его пропагандистов давно известны (на сегодня – это самая массовая группа, имеющая самый значительный ресурс), то с более мелкими группами ситуация более интересная".

Например, продолжает эксперт, за последние несколько лет собран ряд групп, которые владельцы, по сути, сдают в аренду клиентам.

"Одна из таких групп, которая взяла на ставку, в том числе, пропагандистов с оккупированных территорий, весь 2022 год активно освещала деятельность кадыровцев, двигая месседж, что чуть ли не все успехи на фронте у россиян связаны именно с чеченскими боевиками. Однако позже их купил Пригожин – и они резко начали хвалить "вагнеровцев", а кадыровцев критиковать и называть чуть ли не "тик-ток войсками", которые только пиарятся в безопасных местах, – рассказывает Денис Гороховский. – Паника в этих группах связана не столько с самим фактом успехов ВСУ на фронте, сколько с возможной потерей работодателя в случае окружения и уничтожения той же группировки "вагнер". Пропагандисты из числа жителей оккупированных территорий понимают, что в случае деоккупации того же Донецка (где большинство из них находится), россияне не будут забирать их всех в Москву. Основную часть – просто бросят, вычеркнут из смет так отработанный ресурс. А так как у этих пропагандистов украинское гражданство, то их будут судить как граждан Украины – за государственную измену".

По мнению эксперта, вряд ли кремль будет тратить ресурс, занимаясь включением подобных малозначимых пропагандистов в обменные списки. Тем более, что единственная их ценность была как раз в том, что они якобы представляли украинцев, которые поддерживают кремль. То есть, вывозить их в россию нет никакого смысла.

"Поэтому в ближайшее время мы увидим, что ряд мелких пропагандистов просто пропадут из эфира, – прогнозирует Денис Гороховский. – Некоторые даже переобуются и будут пытаться выступать за Украину. Единицы, которые представляли хоть какой-то интерес для пропагандистской машины кремля, будут вывезены в условный Ростов. Опять же, если речь не идет, например, о тех, кто поддерживал Пригожина и критиковал Минобороны рф".

В целом, заключает эксперт, всех паникующих пропагандистов можно разделить на две категории: те, кто находится на оккупированных территориях и понимает неизбежность расплаты за содеянное – и тех, кто находится в рф и переживает за потерю источника дохода.

"При этом, нужно помнить, что вся их публичная активность никак не отображает реальных настроений в обществе (особенно это касается оккупированных территорий), – подчеркивает Денис Гороховский. – С любым мало-мальски публичным человеком там давно работают спецслужбы. И те, кто не захотел идти к пропагандистам на зарплату и ретранслировать тезисы из кремлевских методичек, вынуждены были свернуть любую свою публичную активность".

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