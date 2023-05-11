Пригожин заявил, что не верит Зеленскому, потому как контрнаступление Украины уже идет полным ходом

Как передает портал "Комментарии", главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ "идет полным ходом". На Бахмутском направлении для оккупантов ситуация продолжает усложняться. Так Пригожин отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского относительно того, что для приготовления контрнаступления ВСУ понадобится еще время. Главарь "Вагнера" назвал эти заявления "лукавыми".

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Контрнаступление идет полным ходом. На Бахмутском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. К сожалению, в части мест это успешно у них получается", — заявил Пригожин.

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По его словам, "вагнеровцы" продолжают продвигаться в Бахмуте, потому что считают важным полностью оккупировать город.

При этом главарь "вагнеровцев" высказал мнение, что для ВСУ сейчас важно проломить Бахмутское направление. Следующими направлениями будут Белгородская, Брянская области с выходом на территорию РФ и Запорожье, считает Пригожин.

"Им надо сначала разобраться с Бахмутским направлением и ЧВК "Вагнер", закончить эту историю и на подъеме со всех боевым духом идти на Запорожье, Брянскую и Белгородскую. Поэтому, наступление ВСУ началось", — заявил Пригожин.

Он уточнил, что наступают якобы все подготовленные для этой операции части вместе с техникой. По его убеждению, контрнаступление будет только развиваться.

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