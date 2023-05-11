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Рашисты вопят: Украинское контрнаступление началось

В телеграмм-каналах рашистов, со ссылкой на "военкора" Минобороны РФ, разносится сообщение о начале контрнаступления ВСУ

сегодня, 21:22
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Автор:

Константин Куликов

Рашисты в неофициальных телеграмм-каналах распространяют сообщение "военкора" Поддубного, работающего под "зонтиком" Минобороны РФ, о начале украинского контрнаступления. Об этом сообщают "Комментарии".

Рашисты вопят: Украинское контрнаступление началось

Украина, вперед!

"Будем считать, что контрнаступление противника начато", — заявляет Поддубный.


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По его словам, Украина начала "реализацию операции по окружению наших сил на артемовском направлении". Ссылаясь на информацию коллеги Симонова, он заявляет о "прорыве ВСУ в сторону Берховки и Ягодного".

"Наши войска отступили с позиций. Еще один удар в районе Клещеевки и также с локальным успехом", — пишет рашист Поддубный. Его слова совпадают с заявлением командующего Восточной группировки войск ВСУ Александра Сырского, который накануне сообщил о захвате в районе Бахмута участка шириной более двух километров.

Кроме этого, как жалуется рашист, пехота ВСУ при поддержке нескольких бронегрупп смогла совершить прорыв в районе Соледара.

"Положение тяжелое", — пишет рашист о состоянии российской обороны здесь.

Поддубный ожидает, что в ближайшее время ВСУ могут активизироваться в районе Орехова, чтобы связать здесь силы противника, а также совершить прорыв в районе Гуляйполя.

Напомним, что ранее украинский военный эксперт Роман Свитан объяснил "исчезновение" Валерия Залужного из публичного поля  необходимостью оперативно управлять фактически начавшимся контрнаступлением.

Между тем, Россия угрожает прекратить существование "зернового соглашения" и выдвинула ультиматум.

А в Украине сообщили об очередной провокации рашистов. Подрыв главы фейкового "суда Запорожской области" — провокация рашистов, уверены представители власти Мелитополя.



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